George RR Martin și John Grisham au dat în judecată un program de inteligență artificială pentru „furt sistematic la scară largă”

John Grisham, Jodi Picoult și George RR Martin se numără printre cei 17 autori care au dat în judecată OpenAI pentru „furt sistematic la scară largă”, cea mai recentă acțiune în justiție a scriitorilor îngrijorați de faptul că programele de inteligență artificială folosesc operele lor protejate prin drepturi de autor fără permisiune.

În documentele depuse marți la tribunalul federal din New York, autorii au invocat „încălcări flagrante și dăunătoare ale drepturilor de autor” și au calificat programul ChatGPT drept o „întreprindere comercială masivă” care se bazează pe „furtul sistematic pe scară largă”, relatează The Guardian.

Procesul a fost organizat de Authors Guild și îi include, printre alții, pe David Baldacci, Sylvia Day, Jonathan Franzen și Elin Hilderbrand.

„Este imperativ să oprim acest furt din fașă sau vom distruge incredibila noastră cultură literară, care alimentează multe alte industrii creative din SUA”, a declarat într-un comunicat directorul general al Authors Guild, Mary Rasenberger. „Marile cărți sunt scrise, în general, de cei care își petrec cariera și, de fapt, viața, învățând și perfecționându-și meseria. Pentru a ne păstra literatura, autorii trebuie să aibă posibilitatea de a controla dacă și cum sunt folosite operele lor de către inteligența artificială generativă”.

Procesul citează căutări specifice ChatGPT pentru fiecare autor în parte, cum ar fi una pentru Martin, care susține că programul a generat „o schiță neautorizată și detaliată pentru un articol” intitulat „A Dawn of Direwolves” și care folosea „aceleași personaje din cărțile existente ale lui Martin din seria "A Song of Ice and Fire"”.

Biroul de presă al OpenAI nu a răspuns imediat la solicitările de comentarii.

La începutul acestei luni, o mână de autori, printre care Michael Chabon și David Henry Hwang, au dat în judecată OpenAI în San Francisco pentru „încălcarea clară a proprietății intelectuale”.

În august, OpenAI a cerut unui judecător federal din California să respingă două procese similare, unul care o implica pe comedianta Sarah Silverman și altul al autorului Paul Tremblay. Într-un document depus în instanță, OpenAI a declarat că aceste reclamații „interpretează greșit domeniul de aplicare al drepturilor de autor, fără a lua în considerare limitările și excepțiile (inclusiv utilizarea corectă) care lasă loc în mod corespunzător pentru inovații precum modelele lingvistice de mari dimensiuni aflate acum în fruntea inteligenței artificiale”.

Obiecțiile autorilor față de inteligența artificială au contribuit la determinarea Amazon.com, cel mai mare retailer de cărți din țară, să își schimbe politicile privind cărțile electronice. Gigantul online le cere acum scriitorilor care doresc să publice prin intermediul programului Kindle Direct să notifice în prealabil Amazon că vor include materiale generate de inteligența artificială. De asemenea, Amazon limitează autorii la trei cărți noi publicate de ei înșiși pe Kindle Direct pe zi, într-un efort de a limita proliferarea textelor cu inteligență artificială.