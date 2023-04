De ce s-a retras din actorie Mihai Curcă, cel care i-a dat viață personajului Nelu Curcă. „Am făcut un păcat greu”

Actorul Mihai Coadă s-a retras din actorie la scurt timp după ce a interpretat rolul lui Nelu Curcă din serialul „La bloc”. El a povestit în podcastul lui Măruță de ce a făcut asta și, mai ales, ce l-a determinat să se apropie mai mult de viața duhovnicească.

Mihai Coadă nu s-a călugărit, așa cum s-a mai spus în presă, după ce a devenit celebru. El a povestit că a renunțat la actorie și s-a dedicat credinței, s-a apropiat de Dumnezeu mai mult.

Actorul povestește că a avut un moment dificil atunci când prima lui soție a divorțat din cauza infidelității lui, în urmă cu 29 de ani. El a fost, de asemenea, foarte afectat când fiica lui i-a spus că dacă se va împăca cu soția lui, ea va pleca de acasă. Fosta lui soție nu l-a iertat niciodată.

Astfel, cu regrete profunde după ce și-a înșelat soția și a divorțat, el a ales o altă cale.

„Am făcut un păcat greu”

„S-a întâmplat prin 1994 când am făcut un păcat greu. Am căzut într-un păcat greu care se numește adulter. Atunci s-a trezit conștiința în mine că nu era în regulă (…) (Înainte de incident, n.r.) foarte rar mă ducem la biserică. Când plecam la lucru, îmi făceam cruce, dar nu aveam o viață duhovnicească”, a spus Mihai Coadă în podcast, citat de Libertatea. „Am divorțat de prima soție din cauza ispitelor, așa mai păcătuiesc bărbații”, a mai spus el.

Apoi a povestit cum fiica lui din prima căsătorie a insist ca ei să se despartă.

„Din prima căsătorie aveam o fată. Fata mea ne-a zis și ea să ne despărţim, ea era cam libertină, avea 18 ani. Mi-a zis: «Dacă vă împăcați, eu plec de acasă». Era mai apropiată de mama ei și probabil au discutat. S-au despărțit apele după 17 ani. Am divorţat de prima soţie din cauza ispitelor, aşa mai păcătuiesc bărbaţii. Se mai uita în stânga şi în dreapta, femeia atrage…. Am stat singur 3 ani, nu ştiam ce să fac, atunci am vrut să intru în călugărie. Am greşit în căsnicie”, a mai spus el.

După trei ani, Mihai Coadă a cunoscut-o pe actuala lui soție, care era o femeie văduvă și avea un băiat. Cei doi s-au cunoscut la sala de balet unde se antrena fiica lui.

„Singurătatea se suportă foarte greu”

„Fata mea a făcut balet la Palatul Culturii și dânsa era secretară acolo. Întotdeauna, când stabileam programul, stabileam cu secretariatul și cu profesoara de dans. Mi-a atras atenția. Era o fată la locul ei, liniștită. Era văduvă, ea își pierduse bărbatul cu 4 ani în urmă. Singurătatea se suportă foarte greu. Până ne-am căsătorit, în curăție am stat. După un an jumătate am cerut-o în căsătorie. Și asta a fost. Ea avea un băiat”, a mai spus el.

Mihai Coadă nu a agreat niciodată personajul Nelu Curcă, cel căruia i-a dar viață timp de șase ani, cât au durat filmările serialului „La bloc”. „Când mă întorceam de la filmări seara, nu mă mai puteam ruga. Mă murdărea meseria asta. Nu mă mai puteam linişti după hărmălaia de la filmări. Din 2002 până în 2008 am jucat încordat, nu era un personaj agreat de mine. Vreo 260 de actori ar fi dat proba pentru acest rol, aşa am auzit eu. M-a chemat Răzvan să dau probe, nu am vrut să merg iniţial. Nu aveam încredere, chiar nu găseau ei în Bucureşti un actor bun? Trebuia să vin eu din Ploieşti…”, spune actorul care avea 50 de ani când a început să filmeze pentru serial.

Mihai Coadă ma spune că tot ce și-ar dori este să aibă o relație mai bună cu fiica lui.