Cum a fost păcălit Kamara la un eveniment caritabil pentru fiul său. „Trebuie să fim atenți la oameni”

Artistul a fost dezamăgit de rezultat, după ce a fost păcălit că s-au strâns mulți bani din donații și sponsorizări.

Fiul lui Kamara, în vârstă de 8 ani, s-a născut cu o problemă medicală gravă, tetrapareză spastică.

Copilul a trecut prin 8 operații, cu un tratament costisitor, astfel că artistul a apelat de mai multe ori la evenimente caritabile pentru a strânge banii necesari.

Kamara spune că unul dintre concerte în scop caritabil îi va rămâne întotdeauna în memorie.

Deși au fost adunați mulți bani din sponsorizări și donații, cântărețul nu a ajuns în posesia sumelor. „Pe lumea aceasta sunt mulți care profită de evenimentele caritabile. Se fac multe evenimente caritabile, și unii profită ori de organizare, să-și tragă ceva pe lângă, ori pur și simplu nu mai dau banii. Eu am pățit treaba asta cu Leon la un eveniment. Organizatorii au venit la mine și mi-au spus: «Aceștia sunt toți banii». I-am spus: Tu glumești? Am văzut câtă lume a fost și ce s-a întâmplat”, a mărturisit Kamara, pentru cancan.ro.

Dezamăgit și totodată uimit de atitudinea persoanelor respective, Kamara a dezvăluit că și-a învățat lecția și nu mai are încredere în nimeni: „Am rezolvat cât s-a putut rezolva apoi. Am căutat unii dintre organizatorii care nu erau cei care au luat banii să compenseze situația ca să nu-și păteze numele. Nu era vina lor, doar că ei erau în față. Consider că mereu trebuie să fim atenți la oamenii care fac lucruri de genul acesta că sunt mulți escroci pe lumea asta”.