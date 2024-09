Cunoscutul designer Cătălin Botezatu, în vârstă de 57 de ani, se bucură de o viață extravagantă și este fericitul proprietar al unei mașini în valoare de peste 150.000 de euro.

Cătălin Botezatu a fost surprins de un cunoscut TikToker, Edi Vasile, chiar la volanul bolidului său de lux. Este vorba despre un Porsche Taycan electric care valorează 200.000 de euro.

Fiind întrebat dacă și-a achiziționat bolidul în rate, creatorul de modă a răspuns: „Poftim? Ce rate? Ce ai? Dacă eu sunt imaginea acestui supermarket, cum să plătesc eu rate? Ce n-ai înțeles? (…) Eu sunt din generația bani munciți cu prețul sacrificiului”.

Creatorul de modă a mărturisit, de asemenea, și câte autoturisme mai are, dar și ce marcă nu-i place.

„Acum sunt șase. Mai am încă un Porsche. Și am și Audi. Am avut numai Porsche și Audi. Am folosit Audi mult, Porsche mult, Ferrari, Rolls, Bentley. McLaren nu am avut, nu-mi place BMW”, a dezvăluit el.

Obiectul de care creatorul de modă nu se desparte

Cătălin Botezatu a dezvăluit că poartă cu sfințenie „un șnur” pe care i l-a dăruit Dalai Lama. Deși este „ponosit”, creatorul de modă a spus că îl va purta până când se va rupe.

„Port foarte multe iconițe cu mine și am de la Dalai Lama un șnur. Este foarte ponosit și arată foarte rău, dar este de la Dalai Lama și trebuie să îl las până când se rupe. În momentul în care se rupe va trebui să-l ard și să-l îngrop la o plantă. Îl am de aproape opt ani”, a dezvăluit designerul, în cadrul unui interviu.