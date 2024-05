INTERVIU Șuie Paparude, despre Red Bull SoundClash: „Muzica va câștiga din acest eveniment“

Pe 23 mai, la Romexpo, Șuie Paparude se va duela în fața publicului cu Connect-R, la Red Bull SoundClash, un eveniment ajuns la cea de-a șasea ediție.

„Weekend Adevărul“: Cum credeți că va fi la Red Bull SoundClash, când va fi prezent și publicul lui Connect-R?

Junkyard: Venim cu furci, cu topore (râde). Noi vrem să iasă bine concertul. Nu cred că e important cine câștigă. Dacă vom câștiga, ne vom bucura. Dacă nu, vom fi la fel de mulțumiți.

Nu există orgoliu muzical?

Michi: Există, dar în același timp pot aprecia calitatea unei piese care a câștigat sau nu, ori să apreciez decizia publicului. În același timp, poate suna clișeic, dar muzica va câștiga din acest eveniment. Și noi, și Connect-R.

Junkyard: Dacă am fi fost două trupe cu același stil, poate am fi avut vreo rivalitate.

Michi: Experiența de a lucra la aceste piese și tot ce se petrece în materie de colaboratori sunt lucruri esențiale. Te descoperi pe tine și pe cei din jur. Rămâi pe plus.

Ați descoperit altfel muzica lui Connect-R prin aceste remixuri?

Michi: Cred că ne-am descoperit pe noi mai mult. Putem aborda în stilul nostru lucruri pe care nu le-am gândit să le facem. Acesta este marele câștig. Cu ce rămânem noi în noi după acest challenge ne îmbogățește.

De la MC la MC

Junkyard, odată cu piesa „Atac la persoane“, unii oameni te consideră ca fiind unul dintre cei mai buni MC din România.

Junkyard: Eu mă bucur că se spune așa. Am mai auzit treaba asta, dar nu prea pot să îmi dau seama cum pot să fiu.

Cum credeți că va fi clash-ul cu Connect-R? Pentru că și el e considerat unul dintre cei mai buni MC din România.

Junkyard: Da, este.

Michi: Sunt toate piesele gata de o săptămână. (n.r. – interviul a avut loc pe 19 aprilie). Marți intrăm la repetiție și cu trupa. Connect-R, la prima întrevedere cu el, ne-a spus că el venea prin Martin. Omul vine din zona de hip-hop, deci nu e străin de undeground. El nu cântă bine, ci foarte bine, mai ales piese din repertoriul internațional, ceea ce ne face să avem tot respectul. Dar noi mergem la Red Bull SoundClash pentru muzică. Ne place acest challenge, de a face niște piese într-un alt stil. Avem o piesă folk, ceea ce n-am făcut niciodată (râde). Doar o chitară și voce. Am descoperit niște chestii pe care nu le știam neapărat sau pe care nu le-am adus la suprafață.

Junkyard: Am reușit să adaptăm piesele pe care le facem la comun în stilul Șuie Paparude.

Michi: Mă bucur că acest Red Bull SoundClash m-a făcut să am perspectiva de a cânta niște piese pentru un public mai mare, și să am acest randament de a face piese din nou și rapid.

Se spune că rap-ul are în ADN și competitivitatea. Simțiți că este și un battle al MC-iilor?

Junkyard: Nu cred că e și o astfel de concurență. Știu că așa este în rap, dar eu nu simt asta. Poate sunt mai poet decât ce se vrea la un battle de rap. N-am participat la battle-uri rap și nu cred că sunt atât de talentat încât să scot atât de multe versuri pe loc.

Dobrică: Nu o să ne luăm la ceartă acolo. Suntem niște entități muzicale diferite. Suntem niște veterani toți.

Clash-ul veteranilor

Șuie Paparude și Connect-R sunt două entități muzicale cu greutate și vechime născute din muzica underground a anilor ’90, care se pot mândri că încă activează în 2024. Cum vi se pare muzica din această poziție?

Michi: Eu încă am bucuria de a face muzică sau lucruri legate de muzică, de a veni la un interviu sau de a face repetiții, clipuri, concerte. Mi-a plăcut atât de mult ideea pentru SoundClash încât am făcut piesele în jumătate de oră. Anul trecut nu am avut această productivitate. De ce? Pentru că nu aveam chef. Nu simțeam să le fac.

Dobrică: La SoundClash e și un scop pentru care le faci. Cei de la Red Bull ne-au propus ideea și, dacă am acceptat, vom face treabă.

Michi: Atunci când știu că urmează ceva mare, vreau să am ceva nou doar pentru acel concert. Am rămas cu treaba asta de când cântam la Martin unde nu puteam să cânt aceeași piesă pe care am cântat-o și săptămâna trecută. Mă enerva, așa că făceam piese noi săptămânal. Pentru mine, Red Bull SoundClash este ceva foarte frumos din punct de vedere muzical.

Dobrică: Mie îmi place foarte mult ce a făcut Michi. E un fel de remix ce s-a făcut la piesele lui Connect-R, încât cred că ar fi mișto să le cântăm, din când în când, și noi în concertele noastre, pentru că sună foarte Șuie. Doar că, într-adevăr, sunt piese cu versuri făcute de altcineva pe o altă linie melodică. Dar, pentru cineva care nu știe că sunt piesele lui Connect-R, când le va auzi la fața locului, o să creadă că sunt piese Șuie. Cel puțin instrumentalele. Dar chiar și vocea, pentru că Junkyard a preluat foarte bine partea asta.