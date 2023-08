Cum își petrece vacanța Rareș Prisacariu, câștigătorul ediției din 2023 a concursului „Românii au talent”

Rareș Prisacariu este câștigătorul concursului Românii au talent din 2023. Băiețelul de numai șapte ani, pasionat de citit și poezie, se află în vacanță până în septembrie, când va reveni la școală. De fapt, el se bucură de mai multe vacanțe alături de părinții lui.

După ce s-a încheiat anul școlar, Rareș Prisacariu a luat vacanța în sens propriu. Alături de părinții săi a vizitat o serie de obective turistice din România, după care a urmat primul lui zbor cu avionul, spre Munchen, unde a vizitat Legoland.

„Prima zi la LEGOLAND a fost specială. Am luat harta și am pornit la drum entuziasmat, iar după câteva ore bune, am realizat că nu am reușit să parcurg nici jumătate din traseu. Totul este absolut minunat, de la machetele orașelor și obiectivelor mari din lume (construite din piese mici Lego), la activități variate, spectacole, parcuri de distracție și de aventură, animații, fabrica Lego, plimbări cu trenul, cu barca, și multe, multe altele”, a scris el pe Facebook.

Noi surprize în vacanță

„Și, nu în ultimul rând, circuitul în mini orașul dedicat iubitorilor de mașini, care mi-a adus primul „permis de conducere”. Deși este foarte aglomerat, totul se desfășoară cu răbdare și foarte civilizat. Mâine, aventura la LEGOLAND continuă și abia aștept să văd ce alte surprize voi descoperi. Sunt fericit!?”, a mai scris pe Facebook, fericit de tot ce a experimentat.

Apoi a urmat o vizită în orașul Munchen, unde alte experiențe i-au adus bucurii câștgătorului de la Românii au talent, arată Libertatea.

„Ultima zi la Munchen a fost minunată, cum de altfel au fost toate momentele pe care le-am petrecut în Germania în ultimele zile. Am vizitat Muzeul BMW, Stadionul Allianz Arena, Castelul Nymphemburg, Sealife și multe alte locuri impresionante. Am avut o vacanță frumoasă, am cunoscut oameni deosebiți și am adunat multe amintiri. Mă bucur că am împărtășit cu voi această călătorie și vă mulțumesc pentru mesajele frumoase pe care mi le-ați transmis”, a mai scris el pe Facebook.

După revenirea în țară. Rareș Prisacariu a fost invitat la un festival de la Iași, unde a urcat pe scenă chiar alături de Dan Negru.