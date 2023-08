Un celebru actor de la Hollywood vine în Buzău. A jucat în „American Gangster”

Actorul american Armand Assante, cunoscut pentru rolurile din filme precum „Gotti”, „The Odyssey” sau „American Gangster”, este invitat de onoare al International Arts Festival (BIAF). Oapetele se va întâlni cu publicul buzoian în data de 10 septembrie, ora 21.00, în spațiul dedicat din Piața Dacia.

Armand Assante este cunoscut publicului din România și pentru rolurile sale din filmele „California Dreamin’ – Nesfârșit” (2007), regia Cristian Nemescu, precum și „Wanderers”, în regia lui Dragoș Buliga (2017).

Actorul american de origine italiană s-a născut în 1949, la New York. A debutat în televiziune în anii '70 și a jucat în numeroase seriale și filme de televiziune, precum „How the West Was Won”, „Kojak” sau „The Doctors”.

A câștigat un premiu Emmy pentru rolul său din „Gotti”, în care l-a interpretat pe celebrul mafiot John Gotti, și a fost nominalizat la încă trei premii Emmy.

A fost nominalizat și la două premii Globul de Aur pentru rolurile sale din „The Odyssey” și „The Hunley”. A jucat în peste o sută de filme de cinema, printre care se numără „Instinct Fatal”, „Judge Dredd”, „The Match”, „Striptease”, „Private Benjamin”, „Napoleon și Josephine” sau „Hoffa”.

Este cunoscut pentru versatilitatea sa actoricească și pentru capacitatea sa de a vorbi cu diferite accente și în diferite limbi străine.

Buzău International Arts Festival (BIAF) revine și anul acesta cu o ediție plină de surprize și atracții pentru iubitorii de cultură.

Între 20 august și 17 septembrie, buzoienii vor putea asista la concerte de muzică jazz, rock, groovy sau acustică, spectacole de teatru independent, cu actori celebri sau tineri debutanți, proiecții de filme premiate sau premiere inedite, expoziții, lansări de carte, ateliere pentru copii și multe altele.

„BIAF include și edițiile cu numărul opt ale Festivalului Internațional de Film Buzău – BUZZ IFF și Festivalului Internațional de Teatru Independent COMIC 7 B, precum și numeroase evenimente care vor consolida poziția deja puternică a Buzăului pe harta festivalurilor internaționale și vor oferi publicului o lună întreagă de întâlniri unice cu vedete din România și de talie internațională, în numeroase evenimente, multe dintre ele în premieră: film, teatru, concerte, expoziții, spectacole stradale, lansări de carte, evenimente pentru copii, întâlniri cu oameni de cultură, conferințe și workshop-uri”, transmit organizatorii evenimentului.

Festivalul începe sâmbătă, 20 august, cu evenimente stradale, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu și în Parcul Crâng, începând cu orele 17,00.

Cei mici și cei mari se vor putea bucura de spectacole de stradă, evenimente pentru copii, parada toboșarilor Superchill, jongleuri, trubaduri, acrobații cu foc, personaje în costume, parada motocicliștilor de la B-Zones, pictură pe față și codițe colorate.

Atmosfera va deveni incendiară în seara de 20 august, ora 21,00 când trupa White Mahala va urca pe scena din Parcul Crâng și va încânta publicul cu muzica sa antrenantă.

Buzău International Arts Festival este organizat de Asociația CulturAll și Asociația Bulevardul Culturii, în parteneriat cu Primăria Municipiului Buzău și Centrul Cultural și Educațional Al. Marghiloman și este un proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii.