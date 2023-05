Chef Bontea a făcut o confesiune dureroasă despre trecutul său la Chefi la Cuțite. Ce poveste de viață l-a impresionat

În ediția cu numărul 17 din sezonul 11 Chefi la Cuțite, Chef Sorin Bontea își reamintește de momente dureroase din trecutul său când era nevoit să stea departe de familie. O concurentă vine în platou cu o poveste asemănătoare cu cea a celebrului jurat.

Ioana Clemansa Sandu-Alexe, în vârstă de 48 de ani, a venit la Chefi la Cuțite hotărâtă să îi facă mândri pe copiii săi. Ea a mărturisit că a fost înscrisă de către băiatul său la acest concurs culinar.

„Am fost înscrisă de băiatul meu. Nimic nu e întâmplător în viața asta, și poate asta e o ocazia ca viața mea să se schimbe. (...) Aveam 30 de ani când am plecat în Italia. Băiatul cel mare, Alex, avea aproape 7 ani și cel mic 2 ani și 10 luni.”, a mărturisit aceasta, relatează a1.ro.

Concurenta le-a povestit juraților despre viața sa și greutățile prin care a trecut fiind departe de copiii săi. Ea a povestit cu lacrimi în ochi cum a pierdut copilăria copiilor pe care nu i-a putut vedea prea des deoarece era plecată în străinătate.

„În 2005 am rămas fără serviciu. Am decis că trebuie să fac ceva, aveam 2 copii deja. Am luat taurul de coarne și am plecat afară. M-am gândit că o să fie pentru câteva luni și, într-un final, s-au făcut 14 ani dus-întors. Așa mi-am petrecut viața. Dacă ar fi să o iau de la început, nu aș mai face asta. Când ești tânăr vezi lucrurile diferit.

Am pierdut ce a fost mai frumos. Copilăria lor și să fiu mamă. Este foarte greu ca mamă să îți lași copiii.”, le-a spus Ioana chefilor.

Chef Sorin Bontea s-a regăsit în povestea concurentei și a dezvăluit că și el a trecut prin aceeași povară fiind plecat chiar și 7-8 luni pe an cu munca în străinătate.

„Nici eu nu i-am văzut, serios. Veneam o dată acasă la 7-8 luni. Am trecut și eu prin genul ăsta de plecat de acasă”, a spus chef Sorin Bontea.