Avatar 2, unul dintre cele mai scumpe filme din istorie. Ce încasări ar trebui să aibă pentru a nu ieși pe minus

Surse din industrie susțin că bugetul producției a fost estimat la 250 de milioane de dolari, dar nu a fost dată încă o cifră oficial.

Noua producție Avatar 2, care va fi lansată în cinematografe începând cu 16 decembrie, este printre cele mai scumpe filme din istorie.

Potrivit site-ului cinemagia.ro, bugetul filmului ar fi fost de 250 de milioane de dolari, dar cifra nu se cunoaște exact. Singurul răspuns pe care regizorul James Cameron, l-a oferit despre bugetul filmului a fost: „Al naibii (de scump)!”.

Cameron ar fi spus în fața conducătorilor studiourilor Disney și 20th Century Studios că bugetul continuării la Avatar ar fi fost „exemplul pentru cea mai proastă afacere din istoria filmului”.

Astfel, pentru a fi profitabil, filmul va trebui să fie în primele patru din istorie ca volum de încasări.

În graficul actual al filmelor cu cele mai mari încasări din întreaga lume , Avatarul original din 2009 al lui James Cameron se află în top cu încasări de 2,9 miliarde de dolari, în timp ce Avengers: Endgame al Disney se află pe locul 2 cu 2,7 miliarde de dolari. Titanic, al aceluiași James Cameron, rămâne pe poziția 3 cu 2,1 miliarde de dolari.

Cinci filme din istorie au depășit pragul de încasări de 2 miliarde de dolari.

„Dacă pandemia a afectat mersul la filme, producții precum Spider-Man: No Way Home (cu 1,9 miliarde de dolari) sau Top Gun: Maverick (1,4 miliarde de dolari) au reușit să obțină profituri majore, așadar există speranțe și pentru The Way of Water, mai comentează Variety”, mai anunță cinemagia.ro