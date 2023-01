„The Fablemans“: traumele copilăriei l-au transformat pe Steven Spielberg în unul dintre cei mai mari regizori ai lumii VIDEO FOTO

„The Fablemans“ prezintă povestea regiorului american, ale cărui întreagă viață și operă au fost marcate de divorțul părinților.

Filmul „'The Fabelmans“, care i-a adus lui Spielberg premiul pentru Cel mai bun regizor și Cel mai bun film dramă, la gala Globurile de Aur 2023, desfăşurată marţi seară, spune povestea (ușor ficționalizată) a cineastului american.

Divorțul părinților săi și traumele provocate de acest eveniment au fost sursă de inspirație pentru multe dintre filmele lui Steven Spielberg, de la „E.T/Extraterestul“, la „Indiana Jones și Ultima Cruciadă“ (1989) și „Hook“. Însă, așa cum a mărturisit în discursul de la gala Globurile de Aur, până la 74 de ani nu a avut niciodată curajul să-și pună propria poveste pe peliculă.

„Am evitat povestea asta încă de când aveam 17 ani. Am inclus-o în filme de-a lungul întregii mele cariere, dar nu am avut niciodată curajul să abordez subiectul în mod direct. Oamenii cred că am o poveste de succes, dar nimeni nu ştie cu adevărat cine suntem până când avem suficient curaj să spunem tuturor cine suntem şi mi-a luat o grămadă de timp. La 74 de ani mi-am zis: «Trebuie să faci asta acum!»“, a declarat cineastul în vârstă de 76 de ani.

„The Fabelmans“: divorțul părinților și ruptura de tatăl său

Iar cel mai recent film al său, „The Fabelmans“, este, pur și simplu, povestea lui Steven Spielberg. Sau, mai degrabă, este povestea lui Sammy Fabelman, numele pe care Spielberg l-a ales pentru personajul său (interpretat de Mateo Zoryon Francis-DeFord în copilărie și de Gabriel LaBelle în adolescență).

O dramatizare ușor fictivă a copilăriei și adolescenței sale, filmul explorează relația dintre părinții săi și modul în care l-a afectat pe băiatul care și-a găsit refugiul în film și a devenit regizorul cu cele mai mari încasări din toate timpurile.

Născut în 1946, Spielberg a fost cel mai mare dintre cei patru copii. Tatăl său, Arnold, era inginer, un om pragmatic, iar mama lui, Leah, era o pianistă talentată, o femeie exuberantă, dar captivă într-un mediu care nu avea să-i hrănească niciodată înclinațiile artistice.

În schimb, ea a „hrănit“ aspirațiile artistice ale fiul său. Leah l-a susținut încă din copilărie, când a observat interesul lui pentru filme. Și Arnold l-a susținut la început, dar se aștepta ca băiatul să renunțe, pănă la urmă, în favoarea unei cariere stabile. „Mama mea și-a dorit întotdeauna mai mult“, declara Spielberg într-un interviu pentru CBS.

Când regizorul avea 19 ani, părinții lui au divorțat. Mama lui se îndrăgostise de cel mai bun prieten al tatălui său, Bernie Adler, cu care, de altfel, s-a căsătorit mai târziu. Dar Arnold, sperând să o protejeze pe Leah și relația ei cu copiii, și-a asumat vina și le-a spus celor patru copii că divorțul a fost ideea lui.

„Pur și simplu l-am crezut pe cuvânt când a spus: «Este ideea mea că ne despărțim». Am trăit cu ideea asta și l-am învinovățit pe tatăl meu pentru asta ani de zile“, a mărturisit cineastul.

Steven Spielberg abia a vorbit cu tatăl său timp de 15 ani. Acea perioadă de înstrăinare l-a afectat profund, dar, totodată, a influențat unele dintre cele mai de succes filme ale sale, în care părinții divorțați și relațiile tensionate tată-fiu sunt teme fundamentale.

Mama lui Spielberg a murit în 2017, la 97 de ani, iar tatăl său a murit în 2020, la 103 ani. În interviuri, el a insistat că nu a așteptat ca părinții săi să moară pentru a începe să scrie despre ei. Dimpotrivă, mama lui întreba mereu când avea de gând să le spună povestea. „Un pic din această poveste este în toate filmele tale. Dar te-ai simțit întotdeauna mai în siguranță folosind metafore. Probabil că ți-e frică de experiența trăită“, i-a spus ea, odată.