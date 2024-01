EXCLUSIV Zack Snyder și Sofia Boutella, despre „Rebel Moon“, un film-omagiu adus rebelilor și galaxiilor îndepărtate

„Rebel Moon – Part 1: A Child of Fire“, primul film SF al regizorului Zack Snyder, aduce un aer vintage și, totodată, proaspăt pentru lumea cucerită deja de „Star Wars“. Pentru cine este această bornă în lumea cinematografiei și cine este personajul feminin care fură privirile, acestea sunt întrebări la care au răspuns în exclusivitate pentru „Weekend Adevărul“ regizorul Zack Snyder și protagonista Sofia Boutella.

La finalul lunii decembrie, Netflix a deschis ușa către o nouă galaxie, condusă de Motherworld, o putere imperială care dorește supunerea totală a locuitorilor galaxiei. Povestea începe când sadicul amiral Atticus Noble strică liniștea unei mici comunități de agricultori aflați pe planeta Veldt. Omorârea fără milă a liderului lor a fost picătura care a umplu paharul: Kora, un fost soldat imperial, care a dezertat și și-a găsit refugiul în aceast sat, împreună cu un simplu agricultor, Gunnar, pleacă să formeze o echipă imbatabilă, cu dorința de a pune capăt domniei imperiale.

În numele galaxiilor

„Rebel Moon – Part 1: A Child of Fire“ este un film cu buget mare, potrivit ambițiilor regizorului Zack Snyder, fără nume pretențioase în distribuție și cu o narațiune-omagiu adusă filmelor SF. Cartea de vizită a filmului este chiar regizorul, căci Snyder este unul dintre cei mai apreciați cineaști din lumea supereroilor – filme precum „Watchmen“, „Suicide Squad“, „Wonder Woman“, „Aquaman“ sau „300“ purtând semnătura lui. Iar dorința de a se afirma în universul epopeilor spațiale o are de pe vremea când devora filmele lui George Lucas. Despre filmele care au stat la baza noii pelicule Netflix, dar și despre oamenii care i-au ghidat pașii în lumea cinematografiei, Zack Snyder spune pentru „Weekend Adevărul“ că „«Rebel Moon» a fost creat având la bază mai multe filme pe care le-am văzut de-a lungul timpului, cel mai probabil în perioada 1977-1985, pe care o consider originea mai tuturor filmelor SF de acum. Nici nu avem cum altfel, căci vorbim de „Star Wars“, „Alien“, „Conan the Barbarian“ al lui John Milius, „Excalibur“, toate aceste filme care definesc domeniul SF-fantasy. Sunt un fundament clar pentru filmele de acum“.

Dacă mulți fani trecuți de prima tinerețe ar spune fără menajamente că prea multe scene sunt inspirate din peliculele celebre ale genului și că nu mai există nimic original, Zack Snyder ne oferă cealaltă față a monedei, „the dark side of the moon“: „Putem spune că «Rebel Moon» a fost făcut să trezească interesul adolescenților, tinerilor, pentru science-fiction; după ce pleacă de la cinematograf să meargă acasă și să vadă «Star Wars»“.

De la soldat la rebel

Universul SF este cunoscut și pentru puternicele personajele feminine, de la celebra prințesă Leia până la Asoka Tano. „Rebel Moon“ completează acest panteon al femeilor puternice prin Kora, personaj interpretat de frumoasa Sofia Boutella, cunoscută pentru roluri din filme precum „Atomic Blonde“, „The Mummy“ sau „Star Trek Beyond“. Pe scurt, actrița explică pentru „Weekend Adevărul“ de ce rebela – fost soldat imperial – se remarcă în acest univers: „Kora are o dilemă eternă, o frământare interioară care o ține departe de conflicte. Zack mi-a oferit o direcție interesantă pe care am putut să o urmăresc cu personajul meu: ea nu își dorește să devină un erou, ba dimpotrivă, fuge de această etichetă, de această responsabilitate. Așadar, are în interiorul ei această dilemă – pe care o vom explora în următorul film – de a fi sau a nu fi un erou, de a acționa sau nu ca unul. Mi-a fost greu la început să redau cu precizie această nuanță anume a personajului, dar care, în final, a conturat întregul comportament, întreaga personalitate a Korei. Faptul că era atât de puternică pe de o parte, dar, pe de alta, nu se putea integra prea bine cu felul de a fi al altor oameni i-a adus acea strălucire aparte. Kora este un personaj care și-a depășit dilemele interioare puțin câte puțin – și acest lucru o face specială“.

Copilul războiului: un rol personal

În film, Kora are trei replici pe cât de simple, pe atât de puternice: „I am the child of war“ (trad. – „Sunt copilul războiului“), „Kindness is a virtute worth dying for“ (trad. – „Bunătatea este o virtute pentru care merită să mori“) și „I never had a place to call home“ (trad. – „Nu am avut niciodată un loc pe care să-l numesc acasă“) – despre cel din urmă, Boutella spunând că este felul Korei de a lăsa garda jos și de a-și permite să numească acel loc „acasă“. Putem spune cu ușurință că i s-au potrivit mănușă Sofiei, fără prea mare joc actoricesc: pe când avea 10 ani, ea împreună cu familia au fost nevoiți să fugă din calea războiului civil din Algeria, țara natală a actriței: „Tata era deja la Paris și am plecat eu împreună cu mama. Au fost vremuri grele; bombele care explodau lângă casă făceau parte din viața mea de zi cu zi. Părinții mei însă m-au protejat și s-au asigurat, prin plecarea din Algeria, că voi avea parte de un viitor bun – le sunt profund recunoscătoare. Am plonjat în acea perioadă a vieții mele și m-am folosit de unele amintiri pentru a putea crea personajul Kora“.

Malefic fără perdea

Un personaj la fel de puternic precum Kora, care fură privirea spectatorilor, este Atticus Noble, antagonistul, jucat cu măiestrie de Ed Skrein (cunoscut pentru rolurile din „Midway“, „Maleficent“, „Game of Thrones“ sau recenta producție Netflix „All the Light We Cannot See“). Atticus este portretul perfect al generalilor naziști înalți în rang, cu replici tăioase, cuvinte apăsate, ținută dreaptă și zâmbet ironic – un personaj care aduce aminte fără îndoială de generalul Hans Landa din filmul „Inglourious Basterds“, interpretat de Christoph Waltz. „Am vrut ca Noble să fie deopotrivă înspăimântător și fermecător. Iar la nivelul lui, el se consideră a fi chiar un lider rezonabil – nu cred că el se consideră un om bun, ci unul corect, iar acest lucru este frustrant. Nu există vreo șansă de a câștiga în fața lui sau de a te conecta cu el în vreun fel. De asemenea, el nu are nicio barieră morală care-l poate opri din ceea ce vrea să facă, este complet imprevizibil“.