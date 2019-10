„Nu încercăm să păcălim moartea“. O combinaţie de medicamente a extins durata de viaţă a musculiţelor cu 50%. Studiu

„Nu încercăm să păcălim moartea, ci să îi ajutăm pe oameni să fie sănătoşi şi să nu sufere de boli în ultimii lor ani de viaţă'“, a declarat Linda Partridge, coautoare a studiului, de la Institutul pentru Îmbătrânire Sănătoasă din cadrul University College London şi de la Institutul Max Planck pentru Biologia Îmbătrânirii, citată de agerpres.ro.



Cele trei medicamente - litiu pentru stabilizarea stării de spirit, un tratament anti-cancer numit trametinib şi un imunostimulent numit rapamicină - vizează fiecare diferite procese celulare şi au avut un impact „destul de remarcabil“ asupra speranţei de viaţă a musculiţelor de oţet, potrivit oamenilor de ştiinţă.



„Ceea ce am constatat a fost destul de remarcabil, faptul că această combinaţie de medicamente le-a permis (musculiţelor de oţet - n.r.) să trăiască cu 48% mai mult“, a spus Jorge Castillo-Quan de la Harvard Medical School din Statele Unite, coautor al studiului.

Şi, din moment ce aceste trei medicamente sunt deja folosite în tratamente medicale şi se cunoaşte că utilizarea lor este sigură, am descoperit că o combinaţie medicamentoasă... poate fi o modalitate eficientă de a încetini procesul de îmbătrânire, a adăugat acesta.



Potrivit lui Partridge aceste concluzii completează dovezile potrivit cărora aşa-numitele polipastile - pastile care combină doze mici din mai multe medicamente - ar putea preveni în viitor bolile asociate înaintării în vârstă.

Studiul a fost publicat în jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences.