Marea Britanie este primul stat din lume care aprobă molnupiravir, tratamentul oral antiviral pentru COVID-19

Agenţia de Reglementare a Medicamentelor şi a Produselor de Sănătate (MHRA) a recomandat ca medicamentul, molnupiravir, să fie utilizat cât mai curând posibil după un test COVID-19 pozitiv şi în termen de cinci zile de la debutul simptomelor, conform Reuters





”MSD şi Ridgeback Biotherapeutics au anunţat astăzi că Agenţia de Reglementare a Medicamentelor şi a Produselor Medicale (MHRA) a acordat autorizaţia de punere pe piaţă în Regatul Unit (Marea Britanie) pentru molnupiravir (MK-4482, EIDD-2801), primul medicament antiviral oral autorizat pentru tratamentul formelor uşoare-moderate de COVID-19 la adulţii care au test de diagnostic SARS-CoV-2 pozitiv şi care au cel puţin un factor de risc pentru evoluţia către o formă severă a bolii. LAGEVRIO® este marca comercială a molnupiravir în Marea Britanie. MSD a anunţat depunerea la Agenţia Federală pentru Alimente şi Medicamente din Statele Unite (FDA) a unei cereri de autorizare în regim de urgenţă a medicamentului Molnupiravir (EUA), în prezent în curs de evaluare, iar recent, a anunţat că EMA a iniţiat procedura de evaluare continuă a cererii de autorizare de punere pe piaţă. MSD lucrează în mod activ pentru a depune cereri similare şi către alte agenţii de reglementare din întreaga lume”, transmite compania producătoare.





„Prima autorizaţie din lume a molnupiravir reprezintă o realizare majoră în direcţia angajamentului MSD, de a descoperi şi dezvolta medicamente şi vaccinuri inovatoare pentru a adresa cele mai complexe provocări de sănătate publică. Ca parte a misiunii ferme a MSD de a salva şi îmbunătăţi vieţi, vom continua să acţionăm cu rigurozitate şi fără întârziere pentru a aduce molnupiravir pacienţilor din întreaga lume cât mai repede cu putinţă”, a declarat Robert M. Davis, director executiv şi preşedinte, MSD. „Ca terapie orală, molnupiravirul vine în completarea gamei de vaccinuri şi terapii utilizate până acum pentru a contracara pandemia de COVID-19”, a afirmat dr. Dean Y. Li, vicepreşedinte executiv şi preşedinte al MSD Research Laboratories.





„Suntem foarte recunoscători medicilor investigatori, pacienţilor şi familiilor lor pentru contribuţia esenţială avută în studiul MOVe-OUT care a făcut posibilă această autorizare”, a adăugat el.





Autorizarea se bazează pe rezultate pozitive din analiză intermediară a studiului clinic de fază 3 MOVe-OUT, care a evaluat molnupiravir 800 mg, administrat de două ori pe zi la pacienţi cu forme uşoare-moderate de COVID-19 (confirmat printr-un test PCR) care nu sunt spitalizaţi, cu simptome care au debutat în intervalul de cinci zile anterior randomizarii in studiu şi care au cel puţin un factor de risc pentru o evoluţie către o formă severă a bolii COVID-19 şi spitalizare (de exemplu, afecţiuni cardiace, diabet).





„Când ne-am început călătoria de transformare a Molnupiravir din speranţă în realitate, am considerat că avem responsabilitatea de a acţiona cât mai repede si cât mai sigur posibil. Credem că fiecare zi câştigată ar putea salva vieţi şi limita evolutia severa a bolii şi a poverii globale reprezentată de această pandemie”, a declarat Wendy Holman, director executiv, Ridgeback Biotherapeutics, adăugând: „Este extraordinar că am ajuns la acest moment cheie şi că putem să arătăm că efortul exceptional depus de colaboratori, pacienţi, medici, de echipa noastră şi sacrificiile personale au atins acum acest obiectiv important. De asemenea, este îmbucurător să vedem că prima autorizare la nivel global are loc în Marea Britanie, chiar locul în care i-a fost administrat molnupiravir primului voluntar curajos.”





MSD se angajează să ofere acces în timp util la molnupiravir la nivel global, strategia companiei incluzând investiţii cu risc pentru a produce milioane de doze necesare curelor de tratament; stabilirea diferenţiată a preţului de comercializare, în funcţie de capacitatea financiară a ţărilor de a lupta cu pandemia conform clasificarii Bancii Mondiale; semnarea de acorduri de achiziţie cu guvernele; acordarea de licenţă voluntară producătorilor de medicamente generice şi către Medicines Patent Pool pentru a face varianta generică a molnupiravir disponibilă în ţările cu venituri mici şi medii, în urma autorizărilor de punere pe piaţă sau a aprobărilor locale.





Conform MSD, anticipând rezultatele studiului clinic MOVe-OUT şi a potenţialului de autorizare de punere pe piaţă, MSD a investit la risc în producţia de Molnupiravir şi se aşteaptă să producă peste 10 milioane de cure de tratament până la sfârşitul anului 2021 şi cel puţin 20 de milioane de cure în 2022.





Cererile de autorizare depuse de MSD în atenţia altor agenţii de reglementare, inclusiv către FDA şi Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) sunt în curs de evaluare.



Acesta este primul tratament antiviral oral pentru COVID-19 care a fost aprobat, unda verde venind înaintea potenţialei autorizaţii de reglementare din SUA.

Consilierii americani se vor reuni luna aceasta pentru a vota dacă molnupiravir ar trebui autorizat.

Medicamentul, care va fi denumit Lagevrio în Marea Britanie, a fost urmărit îndeaproape, deoarece datele de luna trecută au arătat că ar putea înjumătăţi şansele de deces sau de a fi spitalizaţi pentru cei cu cel mai mare risc de a dezvolta COVID-19 sever atunci când este administrat la începutul bolii.

Guvernul britanic şi Serviciul Naţional de Sănătate al ţării vor stabili curând modul în care tratamentul va fi utilizat pentru tratamentul pacienţilor.

Luna trecută, Marea Britanie a ajuns la un acord cu Merck pentru a asigura 480.000 de cure de tratament de molnupiravir.

Într-o declaraţie separată, Merck a spus că se aşteaptă să producă 10 milioane de cure de tratament până la sfârşitul acestui an, cel puţin 20 de milioane urmând să fie fabricate în 2022.