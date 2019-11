Mama Laurei Cosoi a fost diagnosticată cu o formă de cancer în stadiul 2B, când încă s-a mai putut face ceva, de aceea, vedeta pledeaza pentru controale şi analize regulate.

,,Am avut mari emoţii când mama mea a fost depistată cu cancer. Când am aflat mi se părea o glumă proastă, nu-mi venea să cred că i se întâmplă una ca asta. Mama, care tot timpul era sănătoasă, să aibă o problemă şi mai ales una atât de serioasă! Era în stadiul 2B când a fost diagnosticată, deci aproape de stadiul 3, dar a fost operabil şi din fericire acum este foarte bine şi asta contează enorm. Consider ca controalele si analizele regulate reprezintă cel mai eficient mod prin care putem preveni şi, după caz, trata diverse afecţiuni, grave sau mai puţin grave”, povesteşte Laura Cosoi.

În cazul cancerului de col uterin, fiindcă boala nu are simptome în stadiile incipiente, mii de femei se duc mult prea târziu la medic. 528.000 de cazuri noi apar în fiecare an, în lumea întreagă, în condiţiile în care acest tip de cancer poate fi prevenit.

Deşi cancerul de col uterin afectează în special femeile tinere şi de vârstă medie, nici femeile aflate la menopauză nu sunt scutite de-a face boala. Infecţia cu Human Papilloma Virus (HPV) sapă în tăcere. Este posibil ca de la contactarea virusului HPV până la apariţia unui cancer de col invaziv să treacă doar câţiva ani sau să treacă mult timp, chiar peste 10 ani, iar femeia să nu bănuiască nimic.

,,Sunt în jurul meu o mulţime de femei care nu merg la control, care au dat naştere unui copil în urmă cu 20-25 ani şi de atunci nu au mai vizitat niciodată un medic ginecolog şi au fost depistate cu cancer de col uterin”, susţine vedeta, care a mărturisit că-şi face în fiecare an toate controalele medicale, analizele şi testele recomandate de medic.

Cancerul cervical poate fi prevenit

Amânarea controalelor medicale şi neglijenţa le pot costa chiar viaţa pe unele femei. Mai mult, jumătate de milion de femei din întreaga lume decedează din cauza cancerului de col, dar o simplă metodă de testare HPV ar putea scădea drastic numărul acestor cazuri. Dacă până nu demult testul HPV era posibil doar ca parte a unei examinări ginecologice, graţie Easy HPV Test, lansat de curând în România, femeile îşi pot recolta acasă singure probele, rapid, în siguranţă şi fără durere. Comanda se face online, dispozitivul de recoltare este livrat prin curier, într-un ambalaj discret, eşantionul fiind examinat într-un laborator specializat. În final, rezultatul poate fi vizualizat într-un cont online exclusiv protejat cu parolă. Easy HPV Test poate să identifice prezenţa virusului Human Papilloma Virus (HPV) cu o precizie de aproape 100%, înainte ca acesta să provoace orice leziuni, prevenind astfel îmbolnăvirea gravă de cancer, cauzată de virus. Testul atrage atenţia asupra celor mai periculoase tipuri de HPV, printre care tipurile 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, respectiv 35, 39, 51, 56, 59, 66 şi 68.

,,În zilele noastre ar mai trebui ca nicio femeie să moară de cancer de col uterin! Easy HPV Test poate fi o plasă de salvare”, conchide Laura Cosoi, îndemnând femeile să-şi facă regulat testul HPV şi controalele medicale.