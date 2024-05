CreditAmanet devine Magnor: Costul procesului de rebranding depășește 2,5 milioane de euro

CreditAmanet, liderul industriei de profit care oferă și schimb valutar începe procesul de rebranding și se va transforma în următoarea perioadă în Magnor.

„De 15 ani suntem trendsetter în industria în care activăm. Prin spiritul vizionar ridicăm la o altă treaptă calitativă valorile care stau la baza filosofiei organizaționale a companiei: inovația, trasparența, încrederea și creativitatea. Avem o echipă performantă și un model de business rezilient și innovator și construim o relație bazată pe încredere și transparență cu clienții. Acestea sunt atuurile care ne-au ajutat să depășim cu succes perioadele de instabilitate și să înregistrăm creșteri impresionante de la an la an. Suntem mândri de tot ceea ce am realizat împreună. Acum e momentul să trecem la un nivel superior de dezvoltare. Brandul Magnor marchează această nouă etapă”, spune Claudiu Diaconu, fondatorul companiei și Președintele Consiliului de Administrație.

Cosmin Popovici, CEO-ul Magnor, consideră că procesul de rebranding „este o transformare complexă, cel mai curajos proiect din industria de amanet și vânzări de bijuterii din România, fiind o dovadă în plus a transparenței care ne caracterizează. În mod evident, în urma schimbării numelui se remodelează logo-ul și identitatea vizuală pentru a reflecta o abordare mai modernă în piață. Totodată, noua identitate a companiei cuprinde o transformare a conceptului magazinelor și lansarea a două website-uri, www.magnorshop.ro destinat vânzărilor și www.magnor.ro destinat serviciilor. Astfel, optimizăm interacțiunea cu clienții (atât prin magazinele proprii, cât și online) cu accent și mai mare pe calitate, încredere și o experiență adaptată celor mai înalte standarde”.

Compania care se diferențiază în industrie printr-un portofoliu foarte diversificat, profesionalism, structura de guvernanță corporativă și investițiile consistente în digitalizare își propune pentru 2024 consolidarea rețelei naționale de magazine prin îmbunătățirea eficienței operaționale și a calității serviciilor oferite. Extinderea pe piața de profil și deschiderea de puncte strategice de lucru pentru a acoperi cerințele clienților în diverse regiuni sunt alte obiective pe care Magnor și le-a propus pentru anul în curs.

Cât despre investițiile Magnor pentru 2024, prioritate va avea consolidarea și promovarea noului brand și accelerarea procesului de digitalizare. „Un alt aspect al investițiilor din acest an va viza angajamentul nostru ferm față de principiile ESG. Ne propunem să consolidăm și să ne extindem inițiativele în direcția sustenabilității astfel încât activitățile noastre să aibă un impact pozitiv asupra mediului și să contribuim activ la proiecte sociale. Acest angajament reflectă viziunea noastră pe termen lung și responsabilitatea asumată față de comunitate și mediu”, mai spune Claudiu Diaconu.

Magnor, noul nume al companiei care a stabilit standarde noi în industria de amanet, va păstra cele trei linii de business: vânzări de bijuterii noi din aur și bunuri pre-owned, micro-creditare de tip amanet și schimb valutar.