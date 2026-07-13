Un lider PNL spune că semnătura lui Sorin Grindeanu își pierde valoarea. „Nu este prima dată”

Prim-vicepreședintele PNL Dan Motreanu spune că semnătura lui Sorin Grindeanu își pierde valoarea, după ce acesta a anunțat că PSD nu va susține necondiționat proiecte din PNRR.

Dan Motreanu arată luni, într-o postare pe Facebook, că în aprilie, la Cotroceni, Sorin Grindeanu a semnat acordul privind susținerea proiectelor din PNRR și declara că PSD va vota legile necesare implementării acestuia „indiferent dacă partidul se află la guvernare sau în opoziție”.

„Astăzi spune exact contrariul. Invocă faptul că PSD este în opoziție – opoziție în care și-a dus singur partidul – pentru a justifica refuzul de a susține aceleași legi. Nu este însă prima dată când semnătura lui Sorin Grindeanu își pierde valoarea”, transmite Motreanu într-un mesaj pe Facebook.

Încrederea dintre partide

„Mai mult, a provocat ieșirea de la guvernare și căderea executivului cu aproape un an înainte de termenul stabilit pentru prima rotativă. Ulterior, PSD a refuzat să semneze Acordul pentru România propus de PNL pentru începerea negocierilor privind formarea unui nou guvern, deși acel document stabilea clar angajamentul viitorului executiv de a adopta prin angajarea răspunderii legile necesare pentru finalizarea PNRR. PSD a refuzat inclusiv soluția unui guvern minoritar PNL–USR–UDMR în prima parte a rotativei, deși aceasta respecta înțelegerea inițială și oferea României o cale de ieșire din blocajul politic”, scrie liderul PNL pe rețeaua de socializare.

El spune că există o diferență între o schimbare de opinie și încălcarea repetată a unor angajamente asumate prin semnătură: „Când același lucru se întâmplă o dată, de două ori, de trei ori, nu mai vorbim despre excepții. Vorbim despre un mod de a face politică”.

„Dacă angajamentele asumate prin semnătură nu mai sunt respectate, atunci pe ce se mai poate construi încrederea dintre partidele politice și, mai ales, încrederea românilor în cei care îi conduc?”, întreabă Dan Motreanu.

Avertismentul lui Grindeanu

Reacția liberalului vine după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis luni, după consultările de la Palatul Cotroceni privind desemnarea unui nou premier, că social-democrații nu fac parte din actuala guvernare și nu vor susține inițiative pe care le consideră motivate politic.

Grindeanu a anunțat, de asemenea, că PSD nu va vota o nouă lege a salarizării în forma actuală, susținând că proiectul nu a fost prezentat public și că dialogul cu sindicatele și patronatele a fost insuficient.

„Îi avertizez din nou pe cei de la PNL și USR să nu folosească PNRR pentru a privatiza în mod netransparent și la super discount companiile românești profitabile sau să facă o așa-zisă digitalizare cu dedicație pentru un anumit concern străin. Acestea sunt lucruri inacceptabile pentru PSD”, a conchis Grindeanu.