Prima reacție a lui Călin Georgescu, după decizia CCR. „Nu mă vor putea opri. Lucrurile nu vor rămâne așa cum dorește puterea de la București”

Călin Georgescu a făcut primele declarații după decizia CCR privind reluarea alegerilor prezidențiale. El spune că România a scris istorie și că alte state sunt cu ochii pe țara noastră după anularea alegerilor.

„În această zi, statul român a călcat în picioare democrația. Decizia CCR este practic o lovitură de stat oficializată. În această zi, statul român a călcat în picioare democrația. Decizia CCR este practic o lovitură de stat oficializată. Statul este în comă indusă. Împreună cu poporul am făcut ce am zis – am scris istorie. Este momentul să arătăm că suntem un popor curajos. Democrația este atacată. Vedem șefi de partide care trebură de frică, că ies la iveală dosare. În această zi, sistemul corupt a făcut pact cu diavolul.

Eu am un singur pact - cu poporul român și Dumnezeu. Puterea stă în fiecare din noi, poporul român nu cedează. Fiți încrezători, fiți curajoși. Azi e doar începutul unei noi pagini din istoria acestei țări. Tot mapamondul știe ce se întâmplă în România. Lucrurile nu vor rămâne așa. În spatele meu este doar poporul român”, a transmis acesta într-un mesaj înregistrat.

Ulterior, Călin Georgescu a intrat prin telefon la postul Realitatea PLUS, unde a negat că în spatele campaniei sale se află un actor statal, așa cum arată documentele desecretizate din ședința CSAT.

"Am auzit și eu. Am auzit aceste zvonuri. (n.r Că nu va mai fi lăsat să candideze la reluarea alegerilor) Am următoarea observație, ei în disperarea lor, fiindcă își văd periculitate pozițiile și aceste sinecuri pe care le-au creat în timp și ceea ce se poate scoate la iveală în 35 de ani. Am următorul mesaj pentru ei, îi asigur că tot mapamondul știe ce se întâmplă în România. Lucrurile nu vor rămâne cum dorește puterea de la București. CCR are nouă membri. Ei nu pot fi peste puterea a nouă milioane de oameni. Creează un dezechilibru celor trei puteri din stat. Poporul român este suveran și va rămâne suveran indiferent de cum vor ei să mă oprească. Nu mă vor putea opri și nu vor putea opri poporul român. Am făcut istorie, ei nu pot șterge istoria. Tot mapamondul e cu ochii pe România după această decizie barbară", a declarat Călin Georgescu la Realitatea Plus.

Întrebat dacă va ataca decizia, el a răspuns afirmativ.

"Evident că vom merge la Înalta Curte (ICCJ, n.r.), acțiunile sunt în curs. Dacă 9 oameni decid peste 19 oameni, deja este clar că… nimic nu mai contează (...) ", a declarat Călin Georgescu.

Georgescu a adăugat a vorbit cu cineva din SUA, dar a precizat că nu poate da detalii. A mai spus că cei care îl atacă ”se tem de poporul român” și că ”se tem că își pot pierde toate pozițiile, se tem că pot ieși multe dosare la lumină”.

CCR a decis în unanimitate anularea întregului proces electoral pentru alegerea preşedintelui României, urmând să fie stabilite o nouă dată şi un nou calendar electoral pentru realizarea acţiunilor necesare.

Anunțul a venit la două zile după desecretizarea documentelor CSAT, care au scos la suprafață o operațiune pregătită în favoarea lui Călin Georgescu de către Rusia.