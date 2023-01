PNL răspunde atacurilor PSD: „Vom discuta în coaliție să fie temperate aceste pusee de personalitate care doar sabotează guvernarea”

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe, îi invită pe cei din PSD să înceteze atacurile politice și să arate că știu să guverneze. Problema disputelor ar urma să fie discutată la următoarele ședințe ale Coaliției.

Într-un comentariu pentru „Adevărul”, Ionuț Stroe a venit cu un răspuns la valul de atacuri din partea PSD la adresa lui Virgil Popescu și a altor colegi liberali din Guvern.

„Acest guvern de coaliție a făcut multe lucruri bune. Poate unii din PSD au început să viseze altceva, dar colegii din PSD trebuie să se obișnuiască că acest guvern este unul atât liberal, cât este și unul social democrat. Și așa va fi și după 24 mai (.r. - rotativă guvernamentală). Nu se schimbă puterea, doar premierul. Asta înseamnă stabilitatea politică. Îi invit, de aceea, pe cei din PSD să demonstreze ce pot face la guvernare, nu în declarații politice sau pe Facebook. Acolo oricine poate fi rebel fără cauză. Nu pot să stau să ascult un lider local care a pierdut fermoarul de la gură, face și desface guvernul cum are chef și să îl iau în serios. E marginal și se autoizolează cu asemenea declarații”, a punctat deputatul PNL.

Ionuț Stroe dă exemplul modului de lucru al premierului și anunță că tema disputelor va fi discutată la viitoare ședințe.: „Prefer modul de lucru al premierului Ciucă care a reușit să obținiă rezultate pentru că nu a încurajat vreodată adversitatea. Vom discuta în coaliție să fie temperate aceste mici pusee de personalitate care doar sabotează guvernarea, nu o ajută”, a completat purtătorul de cuvânt al PNL.

Precizări pe tema tragediei de la CE Oltenia

Reprezentantul PNL s-a exprimat și pe tema poziționărilor politice ale PSD pe tema tragediei de la CE Oltenia. „Tragedia de Cariera JILȚ Sud este una dureroasă pentru toți și vrem să aflăm cine a greșit acolo. Vrem să știm ce s-a întâmplat cu adevărat acolo – nu ce cred sau spun niște politicieni. Se desfășoară o anchetă în momentul de față, după cum a solicitat și premierul Nicolae Ciucă și ministrul Popescu, care va stabili cine sunt responsabilii”, a subliniat Stroe.

Mai mult, deputatul PNL a precizat: „Declarațiile politice belicoase ale unor politicieni locali nu vor împiedica ancheta pentru a identifica și pedepsi vinovații. Acolo trebuie să aflăm cine a greșit de la cap la coadă. Nu vor funcționa încercările de intimidare”.

PSD, atacuri în cascadă

Mai mulți lideri PSD, printre care senatorul Mihai Weber și președintele CJ Gorj, Cosmin Popescu, solicită demiterea ministrului Energiei, după tragedia de la CE Oltenia.

„Virgil Popescu, demisia! Eşti inuman! Politeţurile şi respectul nu îşi mai au rostul, pentru că PNL calcă pe cadavre şi târăşte prin mocirlă durerea salariaţilor şi a familiilor celor decedaţi, din 2019 încoace, din CE Oltenia. Drept dovadă, mesagerii lui de la Gorj mulţumesc lui Dumnezeu că nu a fost PSD la conducerea CEO, pentru că era compania în faliment. Dacă aş fi la fel de lipsit de umanitate şi de scrupule, aş spune că este bine că nu am fost noi, pentru că ar fi trebuit să dăm explicaţii pentru morţii din ultimii doi ani. Anii în care CEO a fost sub tutela PNL şi sub conducerea lui Virgil Popescu. Noi am fi dat, cu siguranţă, explicaţii! Am fi fost măcelăriţi în spaţiul public, huliţi şi înjuraţi de sute de oameni aduşi cu autocarele la proteste”, a scris Cosmin Mihai Popescu, duminică pe Facebook. Trei persoane au murit şi zece au fost rănite în urma accidentului produs, marţi, în cariera Jilţ Sud.

Și liderul PSD Gorj a cerut demisia sau demiterea ministrului Energiei. „Demisia este un act de onoare și un exemplu de urmat de către toți care se fac vinovați de ceea ce se întâmplă în activitatea minieră din cadrul Complexului Energetic Oltenia, de la cei care conduc Ministerul Energiei, până la ultimul angajat al companiei care are putere de decizie, numit doar pe criterii politice de PNL”, a scris el, pe Facebook.

Ciucă, luat la țintă

Liderul PSD Giurgiu a venit și cu primul atac direct pe șeful PNL Nicolae Ciucă, pe care l-a întrebat „de ce oamenii voştri din PNL omoară oameni?! Prin prostie, prin hoţie şi prin ciocoism?!” „O femeie a murit muşcată de câini, în sectorul 6 – PNL. Trei mineri au murit striviţi în noroi, la Gorj, sub conducerea PNL a CE Oltenia. Câţi oameni mai trebuie să moară, domnule preşedinte Ciucă, sub administraţie PNL, ca să vă treziţi şi să vă comportaţi ca un general ce sunteţi? Tăiaţi în carne vie, domnule”, a scris el, pe Facebook.