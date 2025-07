Nicușor Dan, mesaj pentru copiii din diaspora: „Statul român trebuie să aibă grijă de toţi românii, indiferent de unde trăiesc ei”

Președintele Nicușor Dan a transmis copiiilor din diaspora luni, 28 iulie, că statul român trebuie să aibă grijă de toţi românii, indiferent de unde trăiesc ei.

Șeful statului a transmis acest mesaj cu ocazia primirii la Cotroceni a unui grup de copii români din diaspora, participanţi la cea de-a XVI-a ediţie a Programului de Tabere „ARC”, scrie News.ro.

„Statul ăsta român trebuie să aibă grijă de toţi românii, indiferent de unde trăiesc ei. Şi fiecare dintre români, indiferent de unde trăiesc ei, trebuie să ştie că statul român are grijă de ei. Se întâmplă asta în practică? Nu prea, în momentul ăsta. Şi ce trebuie noi să facem este să construim un stat care să facă asta.

Şi pentru asta, mai întâi trebuie să avem o discuţie cu toţii, cu părinţii voştri mai mult, despre cum să funcţionalizăm relaţia dintre statul român şi românii care trăiesc în afară, indiferent dacă este în Est sau în Vest”, a spus şeful statului.

El a transmis un mesaj şi pentru cei din Republica Moldova. „Ne interesează foarte tare, facem tot ce ţine de noi pentru ca Moldova să îşi păstreze parcursul european. Ştiţi bine ce am însemnat, 20 de ani de Uniune Europeană pentru România, de unde am plecat, unde am ajuns. Asta sperăm să se întâmple cu Republica Moldova, din 2029 încolo, 2030”, a spus preşedintele Nicuşor Dan.

El le-a transmis celor din Ucraina: „Facem tot ce ţine de noi pentru ca drepturile românilor de acolo să fie respectate, şi mai ales dreptul la identitate, la posibilitatea de a învăţa în limba română”.

Despre românii din Franţa, el a arătat că îşi aminteşte cu nostalgie, pentru că a stat şi el şase ani acolo.

„Trăim din fericire într-o lume în care graniţele nu mai contează aşa de mult şi este foarte important ca, indiferent unde trăiesc românii ei, să ştie că există România şi că pot să facă lucruri împreună cu oameni care sunt deja aici, fie că lucrează, fie că cercetează, şi de asta e important ca să avem schimburile astea, tabere în care să ne întâlnim unii cu alţii şi să vedem ce putem să facem împreună, pentru noi şi pentru România”, a subliniat preşedintele.