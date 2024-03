Nicușor Dan anunță că șefa ASSMB, acuzată de luare de mită, va fi înlocuită din funcție

Primarul Capitalei Nicuşor Dan a anunțat că şefa Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, Gabriela Oana Sivache, va fi înlocuită din funcţie. Parchetul îi interzice să ocupe funcţia de director pentru 60 de zile, în contextul în care a fost plasată sub control judiciar.

„Acum, concret, despre doamna Oana Sivache, am primit de la avocatul doamnei, că DNA-ul nu s-a învrednicit să trimită oficial, am primit faptul că Parchetul îi interzice să ocupe funcţia de director pentru 60 de zile. Am luat act şi facem dispoziţia de înlocuire a ei cu cineva”, a explicat primarul Capitalei într-o conferință de presă joi dimineață.

„În primul rând, ca să fiu foarte clar, toată lumea pentru care există suspiciuni trebuie cercetată. ăsta este punctul zero. Însă, ce poate să creadă un cetăţean normal din România când primarul municipiului Bucureşti, de trei ani de zile, votat de 260.000 de oameni, vorbeşte într-una, corupţie, foloase necuvenite de miliarde de euro, PUZ-uri de sector (..) şi nu există niciun fel de control şi vine DNA şi spune că a găsit corupţie de 39.000 de lei. Vă întreb. Sau vine Parchetul şi spune că a găsit corupţie la Braşov, că viceprimarul a dat un spaţiu unui PNG să facă o expoziţie. Oare ce crede cetăţeanul român despre Justiţia din România în această alăturare de fapte”, a mai precizat Nicuşor Dan cu privire la acuzaţiile aduse şefei ASSMB.

Oana Sivache, șefa Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB), și Ioan-Bogdan Furtună, managerul interimar al Spitalului Colțea, au fost puși sub control judiciar de DNA pentru luare, respectiv dare de mită.

„În perioada 01.07.2023 - 27.02.2024, inculpata Sivache Gabriela-Oana, în calitatea menționată mai sus, ar fi primit de la inculpatul Furtună Ioan-Bogdan foloase necuvenite ce ar fi constat în achitarea contravalorii chiriei lunare și a facturilor de utilități, în cuantum de 39.295 lei, pentru un imobil din București pe care șefa A.S.S.M.B. l-ar fi ocupat împreună cu familia. În schimbul obținerii acelor foloase, inculpata Sivache Gabriela-Oana ar fi făcut demersuri pentru ca inculpatul Furtună Ioan-Bogdan să fie numit manager interimar al Spitalului Clinic Colțea, începând cu data de 04.11.2022", transmite DNA.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, cei doi trebuie să respecte o serie de obligații, între care:

- să nu depășească limita teritorială a țării decât cu încuviințarea prealabilă a organului judiciar (procuror, judecător de cameră preliminară, instanța de judecată)

- să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar

- să nu desfășoare activitatea în exercitarea căreia au săvârșit faptele

"Inculpaților Sivache Gabriela-Oana și Furtună Ioan-Bogdan li s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive", informează DNA.

Sivache: Niciodată nu am luat șpagă

„S-au făcut nişte sesizări şi este normal să se facă verificări. Niciodată nu am luat şpagă, nu am cerut, nu am dat un leu. (...) Eu am vorbit de fiecare dată cu presa, ştiţi că sunt foarte deschisă, mă bucur că există acest interes, vreau să se facă curăţenie, vreau să se facă dreptate şi aştept să vedem organele de cercetare penală ce au de spus. (...) Toate numirile de manageri de fapt au fost prelungiri. Nu s-a schimbat niciun manager, numirea este făcută de către Primăria Generală, noi am respectat legislaţia şi procedura, mai departe să stabilească organele de cercetare penală", a declarat Oana Sivache, la ieșirea de la DNA, potrivit Agerpres.