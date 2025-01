Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi că alegerile prezidențiale din 2024 vor avea loc pe 4 mai și că, pentru a preveni influențarea competiției, vor fi aplicate noi reguli și sancțiuni pentru abuzurile pe rețelele sociale, inclusiv amenzi de până la 5% din cifra de afaceri.

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat la începutul ședinței de Guvern data stabilită pentru alegerile prezidențiale din 2025: 4 mai. În aceeași zi, vor avea loc și alegeri parțiale locale, iar până atunci, în mai multe localități vor fi organizate alegeri pentru funcțiile de primar și consilier județean.

„Aşa cum am promis, o să stabilim astăzi data alegerilor, pe 4 mai. De asemenea, pe 4 mai vor avea loc şi alegeri parţiale locale", a declarat premierul, subliniind că procesul electoral va fi atent reglementat.

În plus, Ciolacu a subliniat că, pentru a asigura un climat corect și echitabil, Guvernul va implementa noi reguli și sancțiuni pentru a preveni abuzurile, în special în ceea ce privește influențele pe rețelele sociale. „Am venit cu modificări, astfel încât regulile să fie la fel pentru toţi candidaţii şi să nu mai avem această practică pe care am avut-o la ultimele alegeri în care un instrument social-media a favorizat un anumit competitor", a explicat premierul.

Pentru a combate astfel de practici, autoritățile vor introduce sancțiuni drastice, inclusiv amenzi de până la 5% din cifra de afaceri a companiilor implicate. „Am introdus şi amenzi drastice, respectiv 5% din cifra de afaceri, iar la anumite corporaţii această amendă ar putea duce la multe miliarde de euro", a adăugat Marcel Ciolacu.