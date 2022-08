Gabriela Firea: Cheia unei guvernări - investiţii, sprijinirea mediului de afaceri, măsuri sociale ţintite

Ministrul Familiei ╚Öi Tineretului a subliniat care ar trebui s─â fie principalele direc╚Ťii pentru o guvernare de succes, preciz├ónd mai ales rolul jucat de institu╚Ťia pe care o conduce,

ÔÇ×Aceasta este cheia unei guvern─âri, aceasta este cea mai important─â misiune a oric─ârei guvern─âri, s─â ├«ncerc─âm s─â aloc─âm fonduri at├ót pentru investi┼úii, s─â sprijinim mediul de afaceri, cel care alimenteaz─â practic bugetul na┼úional ┼či creeaz─â locurile de munc─â, dar acolo unde situa┼úia social─â este at├ót de grav─â, deci complex─â ┼či care nu poate fi rezolvat─â c├ót ai bate din palme, s─â vii cu m─âsuri sociale ┼úintite", a afirmat Gabriela Firea, la Universitatea European─â de Var─â PES activists Rom├ónia, eveniment desf─â┼čurat la C─âminul Cultural din localitatea 2 Mai - comuna Limanu.

Ministrul Familiei a subliniat c─â ├«n Rom├ónia sunt copii care nu pot merge la ┼čcoal─â din cauza s─âr─âciei ├«n care sunt familiile lor, eforturile f─âcute de guverne pentru sprijinirea acestora fiind insuficiente.

ÔÇ×Trebuie s─â recunoa┼čtem, sunt realit─â┼úi, copiii nu mai merg la ┼čcoal─â nu pentru c─â nu vor ei, c─â nu au drag de carte sau nu pentru c─â nu ar dori p─ârin┼úii, familia, ci pentru c─â sunt la limita s─âr─âciei. Nu au resurse financiare pentru rechizite, pentru ├«mbr─âc─âminte, pentru transport acolo unde ┼čcoala este departe. S-au f─âcut eforturi consistente, ├«ntr-adev─âr, din partea tuturor autorit─â┼úilor publice locale, pentru a sprijini aceste familii care supravie┼úuiesc de pe o zi pe alta. S-au f─âcut, de asemenea, eforturi considerabile, ├«n 30 de ani ┼či din partea guvernelor, dar se pare c─â nu ├«ndeajuns. (...) Pachetul de proiecte pe care l-am amintit, Sprijin pentru Rom├ónia, precum ┼či primele m─âsuri sociale, cele pentru care de fapt am intrat la guvernare, a fost condi┼úia intr─ârii PSD la guvernare", a spus Firea.

Sprijin, nu poman─â

Potrivit acesteia, sprijinirea familiilor nevoia┼če nu trebuie considerat─â poman─â electoral─â. ÔÇ×C├ónd vom ajunge ┼či noi ├«n Rom├ónia s─â nu mai consider─âm sprijinul, suportul, dorin┼úa de incluziune ca fiind pomeni, eventual pomeni electorale? C├ónd vom face diferen┼úa ├«ntre o familie care are un membru care se duce ├«n ziua de aloca┼úie la birt ┼či consum─â banii de aloca┼úie pentru alcool - ┼či, repet, sunt astfel de familii ┼či societatea trebuie s─â izoleze astfel de cazuri ┼či autorit─â┼úile trebuie s─â ia m─âsuri - ┼či majoritatea celorlaltor familii care de fapt depun eforturi sus┼úinute pentru a ├«ngriji copiii. (...) Este o diferen┼ú─â enorm─â ├«ntre cei mai mul┼úi copii din mediul rural ┼či majoritatea copiilor din mediul urban", a afirmat ministrul Familiei.

Ea a men┼úionat c─â este ÔÇ×total de acord" cu "noua filosofie" de acordare a fondurilor din partea Uniunii Europene.

ÔÇ×Avem astfel de programe incipiente la Ministerul Familiei, ├«n care sumele nu mai merg ┼úintit la familie sub form─â de voucher sau de bani, ci ... acel copil are nevoie de alimente mai s─ân─âtoase, mai bune, se asigur─â alimentele; (...) are nevoie de c─âr┼úi, de rechizite, se asigur─â acestea. Are nevoie de transport, casa nu este ├«nc─âlzit─â, se asigur─â ├«nc─âlzirea locuin┼úei (...). Aceasta cred c─â este o filosofie social─â mult mai s─ân─âtoas─â, de a merge ┼úintit la nevoile copilului, adolescentului, t├ón─ârului", a spus Firea.

Dezinteres al politicienilor

Ministrul Familiei a mai afirmat că există dezinteres din partea politicienilor privind realizarea acţiunilor concrete pentru sprijinirea tinerilor.

ÔÇ×Uneori, am impresia c─â vorbesc degeaba, c─â pe l├óng─â acele probleme mari, grave, energie, mediu ├«nconjur─âtor, care se discut─â ├«n ├«nt├ólnirile politice, c├ónd ridic ┼či eu m├óna s─â discut despre copii ┼či tineri, fiecare se uit─â la telefon, ce mesaje a mai primit, emailuri. Nu ├«n┼úeleg de ce lumea nu vibreaz─â la aceste probleme, pentru c─â mi se par cele mai importante. ┼×i v─â spun, am avut nepl─âcuta surpriz─â ca ├«n 6-7 luni de guvernare s─â observ un mare dezinteres ├«n ceea ce prive┼čte ac┼úiunile concrete, practice. (...) Dar ceea ce pot s─â v─â promit este c─â nu ne l─âs─âm ┼či nu vom considera niciodat─â sprijinul pentru o familie vulnerabil─â ca fiind o poman─â. Nu este o poman─â, asta ├«nseamn─â Uniunea European─â (...), trebuie s─â avem grij─â de fiecare ├«n parte, s─â nu l─âs─âm pe nimeni ├«n urm─âÔÇŁ, a conchis Gabriela Firea