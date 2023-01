Dumitru Focșa, deputatul acuzat că și-a agresat soția, vrea dezbatere despre violența în familie

Dumitru Focșa, deputatul care și-ar fi agresat soția, susține că vrea să inițieze o dezbatere despre violența în familie, care să genereze soluții pentru diminuarea acesteia. Sâmbătă, AUR a anunțat sâmbătă excluderea parlamentarului, solicitând și demisia sa din Parlament.

Dumitru Focșa a transmis un comunicat pe pagina sa de Facebook, în care menționează că își va asuma "cu responsabilitate greşeala făcută", însă precizează că are dreptul de a îşi apăra imaginea publică.

"Fără îndoială, nu există scuză pentru nicio faptă de violență și mai ales cea îndreptată împotriva membrilor familiei. Tensiunile din căsnicie au venit pe fondul dedicării mele totale în cariera politică, muncind șapte zile din șapte atât la București, cât și în teritoriu, acolo unde am fost mereu prezent pentru a asculta doleanțele cetățenilor. În acești doi ani nu am fost numai un parlamentar al partidului AUR, ci un parlamentar al constănțenilor.

Stau dovadă mesajele de susținere primite de la cetățeni, ceea ce nu arată altceva decât că mi-am făcut datoria", transmite parlamentarul.

Focşa vrea dezbatere privind violenţa în familie

Dumitru Focşa susţine că discuţiile care îl vizează se vor finaliza fără o dezbatere "reală despre fenomenul violenței din familiile românești care să genereze soluții adecvate privind diminuarea acestuia" şi se oferă să iniţieze o astfel de discuţie.

"Sunt dispus, alături de colegii mei parlamentari, să inițiez eu această dezbatere, conștientizând greșeala făcută. Majoritatea familiilor românești afectate de violență sunt afectate și de sărăcie atât materială, cât și morală, consum de alcool, lipsă de perspective.

La nivel european există un plan de acțiune comun al statelor membre împotriva violenței domestice (Convenția de Istanbul) ce pare la prima vedere un document al bunelor intenții, dar presărat cu idei radicale, din spectrul ideologiei de gen.

Ceea ce nu arată decât că elitele europene nu doresc cu adevărat eradicarea acestui fenomen, ci impunerea unor noi concepte ideologice prin care se dorește redefinirea societății după niște principii nenaturale. Rămân dedicat cauzei promovate de partidul conservator AUR și resping aceste idei radicale ale stângii europene, contraproductive și utopice.

E timpul să lăsăm deoparte demagogia în favoarea unei dezbateri sincere și generarea de soluții relevante pentru stoparea violenței din familiile noastre. Căsnicia mea a fost afectată de violență, de aceea lăsați-mă să mă dedic acestei cauze din poziția de parlamentar.

Divorțul sau reconcilierea cu soția mea sunt probleme strict personale, de aceea vă rog să mediatizați fapte însoțite de soluții și nu persoane", a mai transmis parlamentarul.

Explicaţii pe Facebook, postare ştearsă ulterior

După apariţia informaţiilor publice privind scandalul în care a fost implicat Dumitru Foşca, parlamentarul a explicat, într-un mesaj în mediul online, că soția sa a devenit în ultimul timp geloasă, chiar i-a luat telefonul de parlamentar și a transferat o parte din bani, ceea ce a dus la tensiunile dintre cei doi.

"Am luat-o de după gât și i-am strigat în față că nu mai rezist, nu mai pot, căci, cu "gândirea din capul ei mă face și pe mine cu capul!"....și am tras-o cu fruntea ei către fruntea mea. Din disperare, din durerea că nu sunt înțeles de ea, am făcut acest gest într-un mod nu foarte elegant, ba chiar brutal. Atât a fost tot! (..) Dacă printre vorbele mele, mai mult stigate, "tu cu capul ăsta mă înnebunești de cap!", dupa ce am făcut asta de două ori, ea a fugit spre telefonul din dormitor strigând că sună la 112, dar acolo, la ușa dormitorului a mai fost o busculadă și a fost atinsă și de ușa camerei, atunci am văzut că-i sângerează nasul. Totul s-a petrecut în mai puțin de un minut.Dacă printre vorbele mele, mai mult stigate, "tu cu capul ăsta mă înnebunești de cap!", dupa ce am făcut asta de două ori, ea a fugit spre telefonul din dormitor strigând că sună la 112, dar acolo, la ușa dormitorului a mai fost o busculadă și a fost atinsă și de ușa camerei, atunci am văzut că-i sângerează nasul. Totul s-a petrecut în mai puțin de un minut", explica deputatul.

Ulterior, a şters postarea cu explicaţii.

AUR a anunţat excluderea şi cere demisia din Parlament

Biroul Național de Conducere al AUR a decis, sâmbătă, excluderea din partid a deputatul Dumitru Viorel Focșa, solicitând şi demisia din Parlament.

„Deputatul AUR Viorel Dumitru Focșa este autorul unui astfel de caz de violență domestică. Juriul de Onoare al AUR a constat fără tăgadă că este vinovat și trebuie exclus. De regulă, partidele care au astfel de jurii de onoare mușamalizează în spatele unor comisii și a unor decizii astfel de cazuri, pentru că deputații sunt importanți în aritmetica puterii. Parlamentarii nu pot fi retrași de către partid. Singura formă prin care pot fi scoși din funcția de parlamentar este prin demisie. Colegul nostru Viorel Dumitru Focșa a declarat ieri că dacă conducerea AUR îi va cere, își va da demisia din Parlamentul României și o va face spre binele colegilor săi și a românilor care își pun speranțele în AUR. În calitate de președinte al AUR, îi cer public demisia lui Dumitru Viorel Focșa, cu toate consecințele de rigoare”, a declarat George Simion, preşedintele partidului.

Anterior, partidul s-a limitat la a anunţa demararea anchetei interne. Mai mult, cel care a condus verificările, Antonio Andrusceac, susţinea, pentru Realitatea Plus, că Focşa nu şi-a lovit soţia, iar poliția a fost chemată la insistența unei vecine

„El a intrat în comisia de etică a partidului, am făcut niște investigații, iar lucrurile nu stau chiar așa cum au fost prezentate. Femeia n-a fost lovită. A fost, într-adevar, o altercație, în care unul împingea de ușă, celălalt ținea ușa și, din cauză că a fugit covorul, a fost lovită cu ușa peste nas”, a afirmat Antonio Andrusceac.