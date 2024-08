DNA va ancheta plângerea lui George Simion împotriva lui Nicolae Ciucă legată de cartea sa. AUR: Vorbim despre o sumă de peste două milioane de euro

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a decis să transmită către Direcția Națională Anticorupție plângerea penală formulată de George Simion împotriva lui Nicolae Ciucă, preşedintele PNL, pentru deturnare de fonduri publice.

Anunțul a fost făcut de AUR printr-un comunicat de presă.

„Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a decis să transmită către Direcția Națională Anticorupție plângerea penală formulată de președintele AUR, George Simion, în data de 8 august, împotriva lui Nicolae Ciucă, preşedintele PNL, pentru deturnare de fonduri publice, prin folosirea ilegală a subvenţiei în scopuri publice”, potrivit unui comunicat de presă.

Potrvit sursei citate, secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție din cadrul DNA „va trebui să se pronunțe față de legalitatea folosirii banilor din subvenția publică de către Partidul Național Liberal pentru a promova o carte autobiografică a lui Nicolae Ciucă, încă nescrisă”.

„Pe această cale reiterăm faptul că ne așteptăm ca procurorii din cadrul DNA să-şi facă treaba şi să se îndrepte către sumele deturnate din banii românilor. Vorbim despre o sumă de peste două milioane de euro”, mai precizează comunicatul.

Campania de promovare a candidatului Nicolae Ciucă - „Un ostaș în slujba țării” - a costat până acum 2 milioane de euro, sumă care se va dubla în noiembrie. Suma a fost plătită de PNL din bani publici, pentru cele 400 de panouri de promovare a cărții autobiografice a președintelui partidului, potrivit Snoop.ro.

Mai mult, potrivit investigației citate, partidul a plătit încă 450.000 de euro din bani publici pentru producerea și montarea panourilor, astfel încât cheltuielile totale au ajuns deja la două milioane de euro și se estimează că vor ajunge la patru milioane de euro până în noiembrie.

PNL a precizat, într-un răspuns oficial către Snoop.ro , că publicitatea cărții „Un ostaș în slujba țării”, care a intrat în a patra lună, costă 510.000 de euro pe lună, aici intrând chiria expunerii publicitare, TVA și taxele locale.

Producerea și montarea panourilor care promovează cartea lui Nicolae Ciucă a mai costat 450.000 de euro, de asemenea, bani publici. Cu totul, deja a costat 2 milioane de euro și suma va crește la 4 milioane până în noiembrie.

„Noi am făcut rezervare, putem considera că nu au costat nimic panourile și le-am plătit strict în zona electorală, iar, în rest, le-am ocupat cu altceva. Noi am luat panourile pentru campania electorală, în rest puteam pune pe ele orice. Dacă veți trimite la o companie, Euromedia, Exclusiv Media, cele care dețin 14.000 – 20.000 de panouri, dacă solicitați să vă dea octombrie – noiembrie, veți vedea că prețul e explodat. Noi am făcut un deal că am luat pe un an de zile”, a explicat prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan.