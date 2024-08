Ciucǎ, replicǎ pentru Ciolacu la ironiile lui privind cartea sa: „Îi recomand să o citească, poate afla multe”

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, îi răspunde printr-un mesaj pe Facebook premierului Marcel Ciolacu, după ce liderul PSD a lansat mai multe ironii în spațiul public cu privire la cartea „Un ostaș în slujba țării”.

„Îi recomand lui Marcel Ciolacu să citească și el cartea, poate avea multe de învățat. Promit să îi trimit un exemplar, cadou. Sper că va fi un bestseller, pentru că toate încasările vor merge către inițiative caritabile”, a transmis Nicolae Ciucă, pe Facebook.

După ce o investigație a dezvăluit că PNL a cheltuit milioane de euro pentru promovarea cărții lui Nicolae Ciucă, premierul Marcel Ciolacu a fost întrebat, miercuri, în timpul unei conferințe de presă, despre banii plătiți de PNL din fonduri publice pentru producerea și montarea panourilor care promovează volumul, panouri care au împânzit țara.

„Am înțeles că au fost folosite (fondurile- n.r.) la lansarea unei cărți. O să fie un bestseller, sunt convins, mai ales dacă ținem cont de ce promovare a avut”, a declarat Marcel Ciolacu.

Campanie din bani publici!

Campania de promovare a candidatului Nicolae Ciucă - „Un ostaș în slujba țării” - a costat până acum 2 milioane de euro, sumă care se va dubla în noiembrie. Suma a fost plătită de PNL din bani publici, pentru cele 400 de panouri de promovare a cărții autobiografice a președintelui partidului, potrivit Snoop.ro.

Mai mult, potrivit investigației citate, partidul a plătit încă 450.000 de euro din bani publici pentru producerea și montarea panourilor, astfel încât cheltuielile totale au ajuns deja la două milioane de euro și se estimează că vor ajunge la patru milioane de euro până în noiembrie.

PNL a precizat, într-un răspuns oficial către Snoop.ro , că publicitatea cărții „Un ostaș în slujba țării”, care a intrat în a patra lună, costă 510.000 de euro pe lună, aici intrând chiria expunerii publicitare, TVA și taxele locale.

Producerea și montarea panourilor care promovează cartea lui Nicolae Ciucă a mai costat 450.000 de euro, de asemenea, bani publici. Cu totul, deja a costat 2 milioane de euro și suma va crește la 4 milioane până în noiembrie.

„Noi am făcut rezervare, putem considera că nu au costat nimic panourile și le-am plătit strict în zona electorală, iar, în rest, le-am ocupat cu altceva. Noi am luat panourile pentru campania electorală, în rest puteam pune pe ele orice. Dacă veți trimite la o companie, Euromedia, Exclusiv Media, cele care dețin 14.000 – 20.000 de panouri, dacă solicitați să vă dea octombrie – noiembrie, veți vedea că prețul e explodat. Noi am făcut un deal că am luat pe un an de zile”, a explicat prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan.