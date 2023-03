De ce nu vor liberalii tandem PSD-PNL la președinție | ANALIZĂ

Tandemul Ciolacu președinte - Ciucă premier nu e bine receptat în interiorul PNL, fiind văzute mai multe piedici în constituirea unei alianțe electorale, cu impact inclusiv asupra parlamentarelor din 2024.

Marcel Ciolacu a lansat ideea sprijinirii candidatului PSD la prezidențiale, în timp ce social-democrații ar susține și din 2024 un premier liberal. Ideea, exprimată simplu de Marcel Ciolacu, nerespinsă de Ciucă, prin sublinierea că o decizie trebuie să treacă prin forurile de partid, dar refuzată din start de mai mulți lideri liberali (Rareș Bogdan, Dan Motreanu), e una care, potrivit primelor discuții din interiorul PNL, i-ar dezavantaja, susțin surse de la vârful formațiunii de centru-dreapta.

Prima și cea mai mare problemă este cea de imagine, adică faptul că PNL nu ar avea o locomotivă care să tragă partidul spre un obiectiv important: prezidențialele. Practic, liberalii ar trebui în campanie să fie atenți la atragerea la urne a electoratului lor (unul diferit de cel al PSD, mai ales în urban), în timp ce fac lobby pentru Ciolacu sau alt social-democrat la șefia statului. În al doilea rând, alegerile prezidențiale, atât turul I, cât și al II-lea, sunt înainte de parlamentare. Prin urmare, atenția va fi captată mult pe ce se întâmplă la prezidențiale (perioada octombrie-noiembrie), tipul de alegeri care aduc la urne cele mai mari procente de oameni. Timp ce câteva săptămâni, atenția va fi centrată pe un candidat social-democrat, în timp ce PNL nu ar avea ce să prezinte, în lipsa unui om intrat în cursă. Așadar, primul aspect negativ: PNL va face mai multe luni campanie unui om din afara partidului.

Cu un câștigător (la prezidențiale) deja știut dinainte de testul de la parlamentare (care au loc în decembrie, spre deosebire de prezidențiale care, tradițional, sunt în noiembrie), electoratul va fi influențat la votul din decembrie, susțin surse de la vârful PNL pentru „Adevărul“, pentru că va fi creată impresia că noul președinte va pune ca premier un om apropiat sau din partidul care provine. Prin urmare, există teama de demobilizare a electoratului liberal, mai ales în eventualitatea candidaturilor pe liste separate.

Varianta listelor comune

Apoi, în cazul unei conlucrări PNL-PSD, situația e problematică și la liste, pentru că pasul normal ar fi candidați comuni PSD-PNL și la parlamentare, susține un vicepreședinte responsabil cu organizarea la PNL. Iar situația e mai dificilă față de 2012, când au fost candidaturile comune sub umbrela Uniunii Social-Liberale. În 2012, PNL venea după un scor de aproximativ 18% în 2008 la parlamentare, în timp ce PSD era un partid care obținuse 33%. Raportul de forțe era mult mai mare și era de înțeles că social-democrații vor avea principalul cuvânt de spus. Și în teritoriu, PNL avea doar cinci Consilii Județene – Bihor, Caraș, Călărași, Giurgiu, Hunedoara, în timp PSD avea 16 CJ-uri.

În prezent, situația e ceva mai echilibrată, iar PNL ar vrea să se țină cont de rezultatele de la ultimele alegeri, adică aproximativ 25%, nu de sondajele de opinie, care dau formațiunea la maximum 22%, cu un minim care ajunge spre 19%, în timp ce PSD (cu 29% în 2020), e la peste 30% în sondaje. În plus, la PNL vor exista pretenții și teritoriu, unde liderii cu tradiție nu ar vrea să cedeze locuri pentru PSD.

Scenariul unei conlucrări PNL-PSD e luat în considerare mai ales în eventualitatea în care ambele formațiuni ajung la scoruri slabe la primul test important, europarlamentarele din mai, potrivit informațiilor „Adevărul“. Însă discuțiile încă sunt premature, pentru că trebuie văzut modul cum va avea loc rocada premierilor, dar și dacă Nicolae Ciucă va mai reuși să controleze partidul după ce nu va mai fi premier.

Strategia pentru toamna lui 204, după europarlamentare

Opinia majoritară în PNL este că strategia și candidatul pentru prezidențiale trebuie să fie stabilite după testul din mai 2024. Atunci va fi clară forța electorală a partidului, europarlamentarele fiind prin excelență un tip de alegeri în care contează foarte mult aparatul de partid, care poate fi ajutat de un cap de listă cu notorietate și care să se bucure și de o intenție de vot mare.

În trecut, alegerile europarlamentare au mai eliminat din cursa pentru Cotroceni candidați cu experiență politică, fiind cunoscut mai ales cazul lui Crin Antonescu, care după ce PNL a luat 15%, și-a dat demisia de la șefia partidului și a pierdut nominalizarea pentru prima funcție în stat. Iar Crin Antonescu era un lider bine înfipt în partid, de peste 20 de ani în formațiune, care trecuse prin toate etapele, pas cu pas, în funcțiile de partid, dar și în stat. Era o perioadă în care în PNL încă nu se împământenise obiceiul derogării pentru șefia partidului sau pentru candidatura la prezidențiale, un drum deschis începând cu președintele actual al țării, Klaus Iohannis.

Posibila alianță, în avantajul PSD

Contactat de „Adevărul“, politologul Cristian Pîrvulescu susține că discuția despre un posibil tandem PNL-PNL este în avantajul social-democraților, fiind o strategie a formațiunii conduse de Marcel Ciolacu.

„PSD încearcă prin teza tandemului să provoace dezbateri în interiorul PNL, pentru că există cele două curente, pro și contra PSD. Ca urmare, în PNL se produce o dezbatere și această dezbatere este menită să permită analiza câmpurilor, deci analiștii au aruncat această temă pentru a vedea cam care este situația în PNL. Își doresc să facă de pe acum dezbaterea ca să structureze strategiile pentru anul viitor. Ar prefera o strategie de genul ăsta și unul dintre argumentele lor ar fi să încerce să controleze o eventuală evoluție pozitivă în voturi a AUR, un câștig al AUR“, a afirmat analistul.

Referitor la consecințele unei astfel de colaborări, Cristian Pîrvulescu susţine că unii aleşi ai PSD nemulțumiți de conducerea locală sau naţională ar putea fi tentaţi să treacă la AUR.

„Electoratul PSD este mult mai aproape de AUR, PSD a promovat teorii naționaliste și a promovat toată linia aceasta. Pentru PSD, o alianță cu PNL i-ar pune în expectativă“, a afirmat politologul.

În ceea ce priveşte PNL, potenţiala alianţă ar însemna ca formațiunea să accepte să fie în poziţie secundară, susţine analistul.

„PSD-iştii vor să se asigure că în perioada în care, cel mai probabil, Ciolacu va fi prim-ministru, PNL nu le va aplica același tratament, adică să-i atace permanent. Și pentru a nu-i atrage permanent, pentru că sunt foarte expuși, ar prefera să aibă acordurile astea. PNL, care nu a reușit decât să se stabilizeze, are nevoie de liste separate, are nevoie să își întărească lista la locale, are nevoie de candidat la prezidențiale. Nu PNL ar fi dornic, singurul argument în favoarea unui tandem, dar după ce terminăm cele trei rânduri de alegeri, ar fi pericolul AUR“, spune Pîrvulescu.