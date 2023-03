Ciolacu s-a răzgândit. Nu mai vrea tandem cu Ciucă în 2024: „Mergem la alegeri separat”

Președintele PSD a anunțat vineri că partidul pe care îl conduce va merge separat în rundele de alegeri din 2024, după ce a văzut reacția partenerilor de coaliție.

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat vineri că s-a răzgândit în privința unei candidaturi în tandem cu președintele PNL Nicolae Ciucă, la alegerile prezidențiale din 2024, în care acesta din urmă să fie premier.

„Am văzut anumiţi parteneri de coaliţie că deja au răspuns la ceea ce nu am spus eu. Eu mă bucur de acest lucru, dar am înţeles şi mesajul lor. Am înţeles şi sondajele din ultimul timp care au ieşit în spaţiul public comandate de către PNL care nu sunt tocmai prietenoase. Eu cred că am dat un mesaj foarte clar. Vom merge la alegeri separat. Nu avem nicio problemă. Mă bucură reacţia ca să ştiu să nu îi mai obosesc pe colegii mei degeaba”, a spus Marcel Ciolacu, într-o conferință de presă la Pitești, potrivit news.ro.

Pe 15 martie, șeful PSD a susținut că nu exclude varianta unei candidaturi în tandem cu actualului premier Nicolae Ciucă la alegerile din 2024.

„Nu am discutat despre acest subiect. Orice decizie in PNL se va lua în urma unei analize la nivelul forului de conducere. Ne vom consulta filialele și pe orice decizie vom avea sustinerea de la toate filialele. Nu am discutat acest subiect”, a susținut Nicolae Ciucă.

Marcel Ciolacu nu a exclus nici posibilitatea unei alianțe politice la alegerile din 2024, susținând că în acest context va exista și un viitor comun PSD-PNL privind majoritatea din Parlament.