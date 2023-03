Dan Motreanu, despre posibilitatea unui tandem cu PSD la alegerile din 2024: PNL trebuie să aibă un candidat propriu

Prim-vicepreședintele PNL Dan Motreanu a afirmat, într-o intervenție la Digi24, că nu este de acord ca PNL să îl susțină pe liderul PSD la alegerile prezidențiale din 2024. Acesta susține că „PNL ar trebui să aibă candidat propriu”.

„Cred că președintele PNL, Nicolae Ciucă, a fost destul de clar: «Nu am discutat chestiunea aceasta în partid. Deci, nu are rost să speculăm». Din punctul meu de vedere, este oricum prea devreme pentru discuții privind desemnarea candidatului la președinția țării, dar așteptările mele sunt ca PNL să aibă candidat propriu la Președinția României”, a declarat Dan Motreanu, la Digi24.

Premierul Nicolae Ciucă a declarat în ceea ce privește o decizie asupra posibilei colaborări PNL-PSD la alegerile din 2024, susținută de șeful PSD, că sunt necesare discuții cu filialele formațiunii politice pe care o conduce.

„Nu am discutat despre acest subiect. Orice decizie in PNL se va lua în urma unei analize la nivelul forului de conducere. Ne vom consulta filialele și pe orice decizie vom avea sustinerea de la toate filialele. Nu am discutat acest subiect”, a susținut Nicolae Ciucă.

Marcel Ciolacu nu a exclus posibilitatea unei alianțe politice la alegerile din 2024, susținând că în acest context va exista și un viitor comun PSD-PNL privind majoritatea din Parlament. Șeful PSD a susținut că nu exclude varianta unei candidaturi în tandem cu actualului premier Nicolae Ciucă la alegerile din 2024.

Privind posibilitatea unei alianțe, șeful PSD a mai explicat că „e un scenariu discutat, e probabil”. „Vom discuta în partidele noastre. Dacă una dintre părți nu e de acord, mergem separat și vedem pe urmă dacă putem continuă împreună. Nu se termină pământul la Ciucă și Ciolacu sau la Partidul Social Democrat sau PNL. Să nu fim fataliști! Cel mai bine pentru România a fost că s-a făcut această alianța. Aduceți-va aminte de unde am plecat după doi ani de guvernare de dreapta, în ce criză eram. Când vorbim de rotație, sunt convins că vom vorbi să urcăm și mai mult actul guvernamental”, a mai susținut Ciolacu la Digi24.