De ce este data alegerilor prezidențiale o miză importantă pentru PSD și PNL

Coaliţia de guvernare ar putea stabili, miercuri, data organizării alegerilor prezidenţiale, după ce liderii PNL și PSD au avut declarații contradictorii pe aceasta tema. Analistul politic George Jiglău a explicat pentru Adevărul care este miza acestei mișcări politice.

Deși la sfârșitul lunii februarie, prim-ministrul Marcel Ciolacu anunța că în coaliţia de guvernare s-a stabilit ca alegerile prezidenţiale să se desfășoare pe 15 şi 29 septembrie, iar alegerile parlamentare pe data de 8 decembrie, acum, după scrutinul alegerilor comasate locale și europarlamentare, cei doi lideri de partid, au păreri împărțite, dacă păstrează sau nu formatul decis.

Liderul PNL, Nicolae Ciucă a spus că data alegerilor prezidențiale ar putea fi schimbată. "În momentul de față, neexistând încă o hotărâre de guvern care să stabilească data alegerilor, poate să intre în discuție și să analizăm, să vedem care sunt părțile bune, care sunt părțile mai puțin bune vizavi de o campanie în timp de vară sau să le ducem acolo unde într-adevăr au fost de-a lungul timpului, aproape de alegerile parlamentare”, a declarat Nicolae Ciucă.

De cealaltă parte, premierul Marcel Ciolacu a spus că există deja o „decizie luată în Coaliție şi asumată de toată lumea, ca alegerile să fie în septembrie”, adăugând că Nicolae Ciucă „trebuie să își asume deciziile luate în Coaliție".

Președintele PNL a motivat totuși declarațiile sale ca venind pe fondul desfășurării alegerilor locale şi europarlamentare şi a feedback-ului, mesajelor pe care le-a avut din teritoriu, „în primul rând de la părinţi”, susținând că „a fost o chestiune legată de faptul că a fost perturbat procesul de învăţământ”, din cauza organizării în școli a unor secții de votare, rezultatele finale nefiind anunțate încă. „Una e să fii întrerupt o zi sau două şi alta e să fii întrerupt opt zile”, a afirmat Ciucă.

Preşedintele PNL a declarat că miercuri coaliţia de guvernare ar putea stabili data alegerilor prezidenţiale. ”Nu am apucat să discutăm concret şi detaliat pe acest subiect. Vor avea loc discuţii miercuri, când vom avea coaliţie. Nu schimbăm deloc această dată. Este vorba de o analiză, iar analiza respectivă trebuie să aibă loc în interiorul coaliţiei. Vedem despre ce este vorba”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Stabilirea datei alegerilor: „o mișcare politică importantă”

Analistul politic George Jiglău a precizat pentru „Adevărul” că în ce privește miza datei alegerilor prezidentiale, atunci când au fost comasate cu cele parlamentare „scorul candidaților la alegerile prezidențiale era aproape suprapus cu scorul partidelor”.

„În contextul actual specific contează felul în care se vor poziționa cele două partide mari în raport cu candidații la prezidențiale. (...) Dacă merg pe liste comune la parlamentare sau nu, probabil, să presupunem că vor merge pe liste comune, a avea un singur candidat le-ar oferi o șansă foarte mare”, a explicat analistul, adăugând că totuși s-ar putea să le fie cam greu partidelor „să tragă în campanie pentru un membru din celălalt partid”.

De cealaltă parte, George Jiglău crede că dacă o să avem alegeri prezidențiale ne-suprapuse cu parlamentare „atunci competiția va fi mult mai personalizată, va conta mult mai mult persoana candidaților, va conta mai mult și dacă avem un tur doi. „Accentul e mult mai mult pus pe persoana candidaților și în funcție de scorul de la prezidențiale după aceea dinamica parlamentarelor să fie cu totul alta. Pentru că în funcție de cine iese președinte, se pot aștepta sau nu PSD - PNL dacă continuă să guverneze împreună, dacă are sens să meargă pe listă comună sau separat din orice fel de calcule”, a adăugat analistul.

Analistul a explicat că stabilirea datei alegerilor „e o mișcare politică importantă” iar miza fiecărui partid stă și în ce candidați vor avea. „Dacă PNL intră cu Ciucă de exemplu, eu cred că el are nevoie de ceva mai mult timp, nu degeaba a și luat-o din timp cu a-și promova imagine de candidat la prezidențiale, posibil președinte”, a afirmat analistul.

„PSD-ul mi se pare mie mult mai bine organizat, tot timpul a fost așa, și mai capabil de o reacție rapidă care să îi prindă pe ceilalți un pic descoperiți. PNL nu are aceiași forță în teritoriu pe care o are PSD, nu a avut-o niciodată, chiar dacă acum a scos per total bun la alegeri. Când e vorba de a câștiga niște alegeri cu specific național, pregătirea în teritoriu nu cred că e la fel de mare plus că una este pentru liderii locali să-și mobilizeze electoratul în raport cu propria lor persoană în vreo organizație locală, orașe sau la țară, și alta e să-i mobilizeze pentru a trage pentru un candidat la prezidențiale. Lucrurile nu o să se traducă întocmai. Pe când la PSD, mașinăria asta de partid, forța lor de mobilizare e mult mai mare și pe termen mai scurt, ceea ce le creează un avantaj în raport cu toate partidele”, a afirmat Jiglău, adăugând că la PSD rămâne în continuare un semn de întrebare legat de stabilirea candidatului și că: „trebuie să stabilească un candidat care să nu câștige doar turul I cum fac de obicei, cu excepția lui 2019, dar să aibă șanse să câștige turul II.”

Politologul a explicat că lucrurile nu sunt neapărat ușoare nici într-o parte, nici în cealaltă, dar pune "graba de la PSD" pe seama ușurinței de mobilizare, "pe când la PNL ei pleacă și cu dezavantajul de organizare, cu faptul că trebuie să producă un candidat care să aibă o oarece imagine, șanse, aici mi se pare că tot timpul pleacă cu un dezavantaj, indiferent că va fi Ciucă sau altcineva de acolo.”