Cum explică Marcel Ciolacu modificările legea privind combaterea evaziunii fiscale

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a explicat că proiectul de lege privind măsurile pentru consolidarea combaterii evaziunii fiscale, nu prevede nicio dezincriminare a faptelor şi „nu scapă nimeni de închisoare”, deoarece nicio lege nu este retroactivă.

„În proiectul meu şi al domnului preşedinte Nicolae Ciucă, nu ştiu dacă dumneavoastră ştiaţi, dar m-aş fi aşteptat ca presa să facă la momentul respectiv totuşi un caz din asta, DIICOT şi DNA nu mai aveau competenţe. DIICOT, care se ocupă de crimă organizată şi de grup infracţional organizat”, a precizat şeful Guvernului, potrivit Digi24.

„Cineva s-a ocupat în trecut, şi n-am auzit pe nimeni, n-am auzit presa spunând că DIICOT nu mai are competenţe. Noi am introdus acele competenţe. Am introdus majorări până la 15 ani pentru evaziunea la TVA, lucru care este şi la nivelul Uniunii Europene. S-a venit cu două amendamente de modificări. Nu iese nimeni din nicio închisoare, pentru că nicio lege nu este retroactivă”, a continuat premierul.

Șeful executivului a explicat că nu el a fost inițiatorul legii, ci este „un amendament venit de la grupurile parlamentare”.

Ciolacu a transmis că nu este vorba despre dezincriminarea faptelor, iar „respectivul care a încălcat legea, a doua oară când încalcă legea se duce la puşcărie. Eu nu sunt nici judecător, nici procuror. Eu nu am fost iniţiatorul şi este un amendament venit de la grupurile parlamentare. Nu sunt nici judecător, nici procuror, nu mă interesează să bag pe nimeni la puşcărie, fiindcă eu nu mă ocup cu aşa ceva, ci responsabilitatea mea este aceea de a face un buget sustenabil. Pe mine mă interesează banii pe care trebuie să ni-i dea înapoi, cu toate majorările”, a mai subliniat premierul.

Ce prevede legea

Potrivit legii, persoanele care comit fapte de evaziune fiscală, cu un prejudiciu care nu depăsește un milion de euro, pot scăpa de pedeapsa cu închisoarea, în anumite condiții, dacă restituie în termenele prevăzute prejudiciul plus alte penalități, în funcție de perioada necesară restituirii. De asemenea, dacă cei care comit fapte de evaziune fiscală recunosc infracțiunile comise înainte ca organele de urmărire penală să fie sesizate, vor avea sancțiunile reduse la jumătate.

Scutirea de la pedeapsa cu închisoarea nu se va aplica însă în cazul celor care au comis evaziune fiscală de mai multe ori într-un interval de cinci ani.

Alte prevederi din lege sunt ca faptele de evaziune care depăşesc 10 milioane de lei să intre în atenția Direcției Naționale Anticorupție, putând fi pedepsite cu închisoarea până la 5 ani.

Senatul a adoptat legea cu o zi înainte de votul Camerei Deputaților. USR a anunțat deja ca va contesta legea la CCR.

Subiectul a mai fost discutat și în intervalul 2018-2020, însă nu a trecut de Parlament.