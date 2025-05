Crin Antonescu i-a analizat pe Nicușor Dan și pe George Simion: „Suntem în faţa unui rău cunoscut și a unuia necunoscut”

Crin Antonescu a afirmat duminică, 11 mai, că România se află într-o situaţie „foarte proastă” în privinţa finalei pentru Preşedinţia României.

„Suntem într-o situaţie foarte proastă, chiar rea din punctul meu de vedere. Suntem cu două variante în faţă care nu sunt nici pe departe dătătoare de speranţă, dimpotrivă e un concurs de inconveniente, ca să zic aşa, între cele două variante şi totuşi cred că fiecare dintre noi va trebui să ne facem propria evaluare şi cel mai bine ar fi să ne exprimăm un vot, într-un fel sau altul. Deci analiza mea este una tristă, asta este situaţia”, a declarat Crin Antonescu, la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă pe 18 mai va merge la vot, acesta a răspuns: „Eu voi merge la vot şi cred că ăsta e singurul sfat pe care îl pot da alegătorilor mei din primul tur sau în general, dacă se acceptă, cred că totuşi trebuie să folosim acest drept într-un fel sau altul. Da, mă voi duce la vot”.

Crin Antonescu a adăugat că a devenit proverbial să votăm răul cel mai mic la alegeri.

„E vorba de o chestiune politică şi simplu spus noi am fost în general în faţa unor alegeri în care a devenit deja proverbial să votăm răul cel mai mic. Noi acum nu suntem în faţa unui rău mai mare şi unul mai mic, ci suntem în faţa unui rău cunoscut, domnul Nicuşor Dan, cei care sunt în spatele lui, şi i-am numit într-o altă postare mai recentă şi un rău, prezumat rău, îl prezum şi eu rău, necunoscut. Asta este dificultatea şi specificul actualei triste alegeri. Între răul cunoscut, prea bine cunoscut şi un rău pe care îl estimăm fiecare mai mult sau mai puţin prăpăstios”, a mai afirmat acesta, potrivit News.ro.

„Nu am vreo obligație”

Întrebat dacă are senzaţia că cineva a tras sforile ca să avem aceste două variante în finala prezidenţială, Antonescu a spus:

„În campanii electorale şi mai ales într-o campanie cu asemenea miză fiecare trage ce sfori poate. Nu poate fi împiedicat, e normal să se întâmple asta. Eu pot să spun doar următorul lucru. Eu, personal, n-am vreo datorie morală în această finală. Mi s-a reproşat de către foarte mulţi, mă rog, partizani probabil ai domnului Dan, că ar trebui să-l susţin pentru că este calea europeană şi că am zis că-l susţin. Da, eu am fost primul care am spus ceea a fost destul de inuzual, am spus că dacă, chiar înainte de a începe campania, prin ianuarie, februarie, am spus că dacă nu mă voi califica în turul doi între domnul Georgescu, că atunci era vorba de domnul Georgescu şi eventual domnul Nicuşor Dan, voi vota cu domnul Nicuşor Dan”.

Fostul candidat al coaliţiei de guvernare susţine că în timpul campaniei din primul tur toată propaganda din spatele lui Nicuşor Dan l-a atacat pe el.

„De atunci însă s-au întâmplat nişte lucruri. Lăsăm la o parte că nu mai candidează domnul Georgescu, dar s-a întâmplat o campanie electorală în care toată propaganda din spatele domnului Nicuşor Dan nu l-a avut ţintă nici pe Georgescu, nici pe Simion, ci pe mine, ceea ce pot să accept din punct de vedere tactic, chiar dacă evident propaganda asta a fost mizerabilă, cu lucruri penibile, unele ştiute, alte inventate acum. Lăsăm la o parte. Că în timpul campaniei, de asemenea, eu nu l-am atacat pe domnul Nicuşor Dan, doar în momentul în care, spre sfârşitul campaniei, domnia sa a venit cu acele chestii de acum 25 de ani prezentate fraudulos, de altfel din nou şi cu asta basta. Deci chestiunea asta că eu aş avea vreo obligaţie, cade”, a mai spus acesta.