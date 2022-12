Nicolae Ciucă a depus memorandumul privind aderarea României la OCDE

Premierul României, aflat în vizită de lucru la Paris, i-a înmânat, joi, la sediul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, secretarului general al acesteia, Mathias Cormann, memorandumul privind aderarea României.

„Înainte de finele anului, reuşim să înmânăm memorandumul iniţial. Este finalul primei etape şi începând din acest moment urmează partea prin care vom confirma tehnic şi vom răspunde la toate aspectele care vor fi prezentate comitetelor de specialitate ale OECD pentru clarificări şi pentru a prezenta progresul pe care noi l-am făcut pentru îndeplinirea standardelor OECD. Este un an dificil, este un context internaţional dificil, atât în planul securităţii, cât şi din punct de vedere economic, iar noi românii o ştim foarte bine, aflându-ne în vecinătatea războiului pe care Rusia, neprovocat şi ilegal, îl poartă împotriva Ucrainei. Ca atare, în toate demersurile pe care noi le-am întreprins am avut în vedere că prin acest proces de aderare avem ocazia de a lucra îndeaproape cu Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică şi avem ocazia de a învăţa şi a reforma întreaga societate la standardele OECD", a spus premierul.

Liderul de la Palatul Victoria a subliniat că, prin aderarea la OECD, Guvernul României s-a angajat într-un proces de „modernizare, de transformare, de reformă” la nivelul întregii societăţi.

„Discutăm de un spectru larg de domenii: al educaţiei, al investiţiilor, al concurenţei, al guvernanţei, al politicilor de mediu, al guvernanţei publice, al guvernanţei corporative. Acestea sunt domeniile pe care noi ne-am angajat să le modernizăm şi să facem în aşa fel încât să le ridicăm la nivelul standardelor OECD. Practic, prin tot ceea ce vom face de aici înainte sperăm să ne încadrăm în deviza OECD: politici mai bine, pentru vieţi mai bune", a afirmat Nicolae Ciucă.

Liderul Guvernului a punctat că a pregătit o echipă pentru a se ocupa de OCDE: „Am consolidat echipa de la nivelul Guvernului. De asemenea, consolidăm echipa OCDE de la Ambasada României din Paris. Am mobilizat întreaga administraţie românească pentru un dialog structurat cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. De aceea, nu am venit cu mâinile goale acum, la Paris. În urmă cu câteva minute, i-am înmânat domnului secretar general Mathias Cormann, Memorandumul Iniţial pentru aderarea României la OCDE. Ne bucurăm că am făcut acest prim pas şi suntem încrezători că Memorandumul nostru oferă o bază solidă pentru următoarea etapă a drumului nostru către aderarea la OCDE”, a completat Ciucă. La nivelul Guvernului României, principalul responsabil de OCDE e secretarul de stat Luca Niculescu.

Ce este OCDE

În prezent, OCDE are 38 de state membre, reprezentând democraţii consacrate şi economii consolidate. Împreună, statele membre OCDE asigură circa 70% din producţia şi comerţul global şi 90% din nivelul mondial al investiţiilor străine directe.În strânsă colaborare cu autorităţile publice, actorii economici şi sociali, precum şi reprezentanţii societăţii civile, OCDE stabileşte standarde internaţionale şi se axează pe promovarea de politici care au incidenţă pe majoritatea aspectelor vieţii publice a cetăţenilor - de la îmbunătăţirea performanţei economice până la crearea de locuri de muncă, de la promovarea sistemelor educaţionale eficiente până la combaterea evaziunii fiscale internaţionale.

OCDE facilitează schimbul de experienţă şi bune practici între ţări şi pune la dispoziţie datele, analizele şi expertiza proprie privind stabilirea politicilor publice.OCDE este un forum participativ, care dezbate experienţe naţionale, cu obiectivul de a determina cursul cel mai potrivit de acţiune pentru o anumită problemă.