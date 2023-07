Ciolacu, vizită externă în Germania. Conferință de presă alături de cancelarul Scholz, marți după-amiază

Premierul României este la prima vizită externă într-una dintre țările considerate drept motor economic din cadrul UE, adică Germania. Ciolacu va avea o conferință de presă alături de liderul de la Berlin, Olaf Scholz, acesta fiind punctul central al deplasării.

Potrivit programului oficial, de la 13.45 are loc participare la ceremonia depunerii unei coroane la Memorialul Holocaustului Berlin. De la 16.30 va fi întâmpinarea premierului Marcel Ciolacu la sediul Cancelariei Federale de către Cancelarul Federal al Republicii Federale Germania, Olaf Scholz și fotografia de bun venit.

Două minute mai târziu începe întrevederea tête-à-tête a celor doi înalți demnitari, iar de la 16.45 e întrevederea în plen a celor două delegații.

Conferință de presă comună este stabilită începând cu 17.30. Marcel Ciolacu a mers spre Berlin cu o cursă de linie, fiind publicate mai multe imagini cu acesta pe Aeroportul din Viena, unde a fost o escală.

Precizările Guvernului despre vizita externă

„Cooperarea dintre România și Germania are un potențial semnificativ, pe care am convingerea că îl putem valorifica și mai mult în interes reciproc. Germania este cel mai important partener comercial al României, fapt ce constituie o bază solidă pentru intensificarea relației noastre bilaterale și oferă perspective reale de dezvoltare pe care ne dorim să le concretizăm cât mai curând posibil”, a afirmat premierul Marcel Ciolacu, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului.

Sursa citată arată că premierul va avea întâlniri cu Olaf Scholz, cancelarul german, atât în format tête-à-tête, cât și în plenul delegațiilor, urmate de o conferință comună de presă. De asemenea, șeful Executivului va avea o întrevedere cu doamna Katrin Göring-Eckardt, vicepreședintele Parlamentului Republicii Federale Germania, și cu reprezentanți ai Parlamentului german din principalele grupuri politice.

Șeful executivului va avea în prima parte a primei zile a vizitei o întâlnire cu reprezentanți ai comunității de români din Republica Federală Germania și va depune o coroană la Memorialul Holocaustului din Berlin.

Totodată, Guvernul precizează că vizita va avea și o importantă componentă economică și subliniază că prim-ministrul va participa la întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri și ai industriei de apărare.

Din delegația oficială condusă de premierul Ciolacu vor face parte ministrul Afacerilor Externe, Luminița Odobescu, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Oprea, ministrul Apărării, Angel Tâlvăr, deputatul Ovidiu Ganț, membru al Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, Victor Negrescu, europarlamentar și consilier onorific al prim-ministrului, reprezentanți ai Cancelariei Prim-Ministrului.

Prima deplasare, în Moldova

Prima deplasare externă a lui Marcel Ciolacu a avut loc, tradițional, în Republica Moldova, fiind deja o constantă mergerea la Chișinău, pentru a da un semnal de susținere a statului vecin.

Potrivit informațiilor „Adevărul”, alegerea Germaniei are loc datorită sprijinului pe care îl are această țară din partea lui Olaf Scholz, cancelar din familia social-democrată, deci din același grup politic din care face parte și Marcel Ciolacu. De asemenea, Germania este una din forțele europene, așa că au dorit să dea un semnal de faptul că premierul are ușa deschisă și în statele relevante la nivelul UE. Nu e exclusă în următoarea perioadă o întrevedere cu omologul din Spania, Pedro Sanchez, mai ales că Madridul e cel care deține președința Consiliului UE în următoarele șase luni.