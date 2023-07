Constanta guvernării: creșterea lunară a numărului de angajați la stat

Numărul angajaților la stat este, din nou, într-o perioadă de creștere, borna de 1,28 milioane fiind aproape atinsă, exact în prag de pregătire a unei noi legi a salarizării pentru cei din sistemul public.

Datele publicate la începutul lunii iulie de Ministerul Finanțelor, care prezintă numărul de posturi ocupate la stat pentru luna aprilie 2023, arată că erau 1.279.314 de salariați la stat. E a doua lună cu creștere consecutivă. Diferența față de datele precedente, din luna martie, este de 2.260 de angajați în plus. Și în martie existase o creștere de 470 de posturi noi ocupate la stat, față de datele furnizate de același minister pentru luna februarie 2023.

Cei mai mulți bugetari sunt în administrația publică centrală, adică 816.393 de persoane angajate la stat în aprilie 2023 (față de 815.788 de angajați în martie). Pe de altă parte, în administrația locală erau, la nivelul lunii aprilie, 462.921 de angajați. De altfel, grosul diferenței dintre martie și aprilie e din administrația publică locală, adică de 1.655 de oameni în plus.

Principalele categorii

Cei mai mulți angajați pe care îi are un minister este cel al Educației, adică 295.688 de angajați. Recent, exact personalul din Educație a fost în stradă timp de aproape trei săptămâni, pentru a cere măriri salariale. Presat de numărul mare de greviști, Guvernul a adoptat o ordonanță care prevedea o creștere a salariilor medii, de la 1 iunie, cu 25%, prime pentru dezvoltarea profesională în fiecare an, pe 5 octombrie, în valoare de 1.500 de lei pentru personalul didactic și 500 de lei pentru personalul nedidactic.

Al doilea minister ca număr de angajați este cel al Internelor, cu 125.184 de salariați, potrivit datelor la nivelul lunii aprilie. Și în cazul salariaților de la acest minister, fostul ministru Lucian Bode a avut grijă să acorde măriri ale lefurilor, în plină grevă a profesorilor. Mai precis, „soldele și salariile de funcție“ erau acordate conform Legii salarizării, la nivelul prevăzut pentru 2022, începând cu 1 iunie 2023, în timp ce sporurile urmează să fie date la următoarea rectificare bugetară.

Următoarele categorii bugetare sunt angajații din Ministerul Apărării Naționale (72.037 de salariați) și cei din Ministerul Sănătății (18.225 de salariați). Cu reprezentanții sindicatelor din Sănătate, Puterea a avut mai multe discuții, pe tema măririlor salariale și pregătirea noii legi a salarizării. Potrivit informațiilor „Adevărul“, discuții ar urma să aibă și cu reprezentanții structurilor asociative care reprezintă orașele și comunele din România, în condițiile în care și instituțiile locale au un aparat bugetar consistent. Numărul celor care provin de la instituții finanțate exclusiv din bugetele locale ajunge la circa 282.000 de salariați.

Legea salarizării, prioritate ignorată

Coaliția va trebui să pregătească o nouă lege a salarizării, în condițiile în care există și o prevedere în Planul Național de Redresare și Reziliență, cu termen-limită 30 iunie, care vorbește de o asemenea reformă. La începutul lunii mai, Marcel Ciolacu anunța că legea salarizării e o prioritate. Deși o prioritate și un proiect pe care Puterea ar fi trebuit să-l pregătească din timp, Coaliția nu are încă o schiță a proiectului, din moment ce inclusiv negocierile cu partenerii sociali ar trebui să se termine doar la 15 iulie. Apoi va urma perioada de conturare a proiectului legislativ și adoptarea de către Guvern până la 1 septembrie. După 1 septembrie, proiectul de lege ar trebui dezbătut și adoptat de Parlament, bineînțeles la multe luni distanță față de termenul asumat în PNRR.

Ordonanța austerității a stopat angajările

Ordonanța austerității, adoptată la jumătatea lunii mai de Guvernul Ciucă, avea printre prevederi și oprirea angajărilor la stat, cu excepția domeniilor Educație și Sănătate, iar în cazuri bine motivate, puteau fi aprobate și memorandumuri ale altor instituții. Ultima dată când Executivul luase asemenea măsuri, pentru perioada iunie - decembrie 2022, guvernanții au avut grijă să ocolească prevederile prin adoptarea pe bandă rulantă de memorandumuri la ministere, astfel încât să poată fi angajați noi oameni. De asemenea, o altă măsură era reducerea cu jumătate a consilierilor de la cabinetele demnitarilor. Potrivit informațiilor „Adevărul“, ministerele de-abia au început să facă ordine printre angajați. De exemplu, la Ministerul Familiei, singurul care are consilierii ministrului menționați în mod transparent, sunt cinci consilieri, cu toate că un asemenea demnitar are dreptul la patru. Conform datelor de pe site-ul Ministerului Familiei, Doina Pârcălabu, secretar de stat, are nu mai puțin de 7 consilieri.