Ciolacu, noi explicații în scandalul Nordis. „Am factură, am OP-urile, am chitanţele. O să le arat”

Premierul Marcel Ciolacu admite că a mers la cursa de Formula 1 de la Nisa, cu fiul său, dar spune că a făcut-o din banii săi, într-o perioadă în care compania Nordis nu se afla în dificultăţi financiare.

Ciolacu susţine că are documente financiare care să ateste că a plătit deplasarea la cursa la care l-a plouat şi face trimitere la adversarii săi din această campanie. ”Există vreun om pe lumea asta care nu şi-a făcut şi el o plăcere sau n-a încercat să facă o plăcere copilului?”, afirmă el.

”Dom-le, am făcut o plăcere, dar eu n-am făcut acest lucru din bani publici, eu am făcut din banii mei. Eu nu am niciun moft şi nu am niciun favor făcut de către vreo companie privată, fie ea şi Nordis. Am factură, am OP-urile, am chitanţele, am absolut tot achitat. O să le arăt şi le voi arăta şi am încheiat acest subiect. Ştiţi care-i valoarea? Cam jumătate de cât sticla aia de vin pe care a băut-o domnul Ciucă cu doi oameni de afaceri să-l convingă pe unul dintre ei să fie contracandidatul lui Nicuşor Dan. Cam asta este diferenţa”, a afirmat Marcel Ciolacu, joi seară, la România Tv, scrie news.ro.

El a adăugat că, în momentul în care PSD a susţinut candidatura Laurei Vicol pe listele sale, compania Nordis, deţinută de soţul parlamentarei, nu se afla în faliment.