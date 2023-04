Ciolacu, despre pragul pentru abuzul în serviciu: Eu și premierul am spus că sprijinim propunerea Ministerului Justiţiei

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat că a convenit cu premierul să sprijine propunerea instituirii unui prag de 9000 lei, prevăzut în cazul abuzului în serviciu, fiind valoarea înaintată de Ministerul Justiției.

Întrebat ce valoare susține pentru instituirea unui prag în Codul Penal cu privire la abuzul în serviciu, în contextul în care din Ministerul Justiției a fost propus un prag de 9000 lei, fiind ulterior schimbat cu unul de 6000 lei.

„Îmi cer scuze că nu am stat de vorbă cu toţi colegii de la PNL, am stat de vorbă în schimb cu preşedintele PNL. Am vorbit cu preşedintele PNL şi amândoi am decis că susţinem propunerea ministrului Justiţiei. Eu cu domnul Nicolae Ciucă nu am vorbit despre o sumă, am vorbit despre o propunere a Ministerului Justiţiei. Nu mă întrebaţi pe mine ce s-a schimbat. Eu v-am spus ce am susţinut public”, a susținut Marcel Ciolacu.

Totodată, șeful PSD a afirmat că ministrul trebuie să explice propunerrea făcută. „Colegii au fost informaţi de către domnul Predoiu, şi domnul Predoiu, normal, fiind ministrul Justiţiei, să explice de ce a venit cu propunerea de 9.000 de lei şi cum este abordarea”, a mai susținut Marcel Ciolacu.

Modificarea Codurilor Penale

Modificarea Codurilor Penale pentru punerea în acord cu deciziile CCR este unul dintre obiectivele avute în vedere pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR. Astfel că cele două proiecte au fost aprobate și transmise Parlamentului la finalul anului trecut pentru îndeplinirea jalonului.

Politicienii Coaliției, în interiorul căreia s-a stabilit pragul de 250.000 de lei la abuzul în serviciu, au transmis săgeți de la un partid la altul și au evitat să devoaleze autorii pragului introdus printr-un amendament în comisia juridică de la Senat, fapt care a creat un scandal în spațiul public.

Ulterior izbucnirii scandalului, Ministerul Justiției a transmis că va susține în cadrul parcursului proiectului în Camera Deputaților, un prag de 9.000, invocând decizia CCR nr.392/2017, care arată necesitatea instituirii unui „prag al pagubei și circumstanțierea vătămării produse prin comiterea faptei, elemente în funcție de care să se aprecieze incidența sau nu a legii penale”.

Mai apoi, în cadrul discuțiilor interne din partid, alți liberali au dorit un prag mai mic, motiv pentru care s-a ajuns la suma de 6000 de lei.

Decizia dată de CCR în urmă cu câțiva ani vine ca urmare a recomandările Comisiei de la Veneția, care a precizat însă că nu este vorba despre un prag financiar.