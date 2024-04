Ce spun liderii PSD despre alianța cu PNL

Premierul Marcel Ciolacu a susținut că alianța PSD-PNL a avut la bază stabilitatea coaliției de guvernare, în timp ce Sorin Grindeanu, numărul 2 din PSD, crede că alianța PSD-PNL va câștiga Primăria generală a Capitalei, va lua peste 50% la alegerile europarlamentare, și va conduce aproape toate consiliile județene.

„Nu sunt cele mai importante alegeri neapărat pentru România. Din punctul meu de vedere, sunt cele mai importante alegeri europarlamentare, pentru Europa. E evident că marea parte a notei de plată pentru războiul din Ucraina a venit Europei: crizele economice, acest fenomen de extremism, de populism, se regăseşte în primul rând în Europa, acest val de inflaţie, criza energetică, toate au venit, după pandemie a venit şi războiul. Categoric că războiul nu a venit întâmplător după pandemier, a fost foarte bine pregătit și ales momentul.

Noi avem o coaliție de guvernare, dacă am fi început..., totuși alegerile sunt la jumătatea anului, pe 9 iunie, mandatul ar fi până în decembrie când sunt alegerile generale, nu poți să faci alegeri anticipate în ultimele 6 luni de finalizare a mandatului. Și atunci am stat de vorbă cu colegii de la PNL, am încercat cu toţii să depăşim orice fel de orgoliu politic, în primul rând pentru o stabilitate politică actuală. Toată lumea vorbeşte despre viitor: despre candidaţi comuni, despre liste comune, despre cum va guverna România PSD şi PNL, 10 ani, 5 ani, toată lumea îşi dă cu părerea. Părerea mea este că cel mai important lucru este ce se întâmplă în timp real în România. După foarte mulţi ani, din punctul meu de vedere – şi o pot demonstra şi statistic, şi cu cifre, şi cu realităţi în teren – România e în direcţia corectă”, a declarat Marcel Ciolacu, la Antena 3 CNN, întrebat de ce s-a decis formarea alianței în condițiile neînțelegerilor anterioare.

Prim-ministrul a afirmat de asemenea că se intrase într-un blocaj cu fondurile europene iar unele măsuri au fost luate „pentru că nu se putea continua în acel ritm”, și că în acest moment țara noastră are de cheltuit aproape 150 de miliarde de euro în următorii 5 ani.

„Am avut o negociere bună și cu Comisia, am depășit impasul cu deficitul, de anul trecut, s-au luat niște măsuri, unele explicate foarte clar pentru că nu se putea continua în acel ritm fiindcă am fi intrat într-un blocaj cu fondurile europene. În acest moment România are de cheltuit aproape 150 de miliarde de euro în următorii 5 ani. În România în acest moment sunt 750 de kilometri de autostradă şi drum expres în lucru, toate spitalele regionale, s-au semnat contracte și au 48 de luni de finalizare, fiindcă PNRR-ul este până în 2026. Dinamica deciziilor este una foarte mare. Am o comunicare cu președintele PNL Nicolae Ciucă și încercăm să luăm deciziile în timp real. România a dus lipsă de decizii, de angajament politic, iar liderii politici au stat mult prea mult uitându-se la rezultate, la cifre, la procente şi, de obicei, acest lucru nu a dus la câştigarea alegerilor, a dus la pierderea alegerilor”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Premierul Marcel Ciolacu a susținut, cu privire la alianța PSD-PNL, că s-a depășit orgoliul politic și că la baza ei a stat „datoria de a stabiliza o coaliţie de guvernare în timp real”:

„În primul rând, am depăşit orgoliul politic. În al doilea rând, noi am făcut nişte măsurători exacte cum să scoatem cât mai multe voturi sau câți mai mulţi europarlamentari. E evident că în politic unu şi cu unu nu fac doi. E posibil ca cele două partide, dacă ar fi mers separat, să fi avut un europarlamentar în plus. Dar noi aveam în primul rând datoria de a stabiliza o coaliţie de guvernare în timp real. România are nevoie de decizie, nu are timp de instabilitate politică când negociem Schengenul, când negociem vizele din America, când negociem OECD-ul, când negociem părţi din PNRR şi proiecte, sunt lucruri care se întâmplă în timp real. Am fi mers la un război total, cum s-a întâmplat în România întotdeauna, cu acel vot negativ, fiindcă de 30 de ani se forţează votul negativ, votez contra cuiva, nu pentru ceva. Şi din această coaliţie de guvernare am venit cu o alianţă electorală. Românii vor decide, pe urmă, ce fac cele două partide. Dacă cele două partide vin și explică ce doresc să facă, să arate totuși realizările, avem o țară stabilă macroeconomic, unde scade inflația și încercăm să scădem prețurile la alimente, acolo a rămas un decalaj”, a afirmat Marcel Ciolacu, întrebat care este proiectul de ţară fundamental pentru ca electoratele alianței PSD şi PNL, să treacă peste resentimente.

Grindeanu: Am convingerea că vom câștiga Capitala

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, prim-vicepreşedintele PSD, crede că alianța PSD-PNL va câștiga Primăria generală a Capitalei, la alegerile din 9 iunie.

„Nu există acest dacă. Am convingerea că vom câștiga Capitala. După cum am convingerea că vom avea pe votul politic pe lista de europarlamentare peste 50%, după cum am convingerea că din 41 de Consilii Județene, toate, mai puțin cele unde există majoritate maghiară, unde e normal să fie UDMR-ul, vor fi PSD și PNL. Dacă asta nu vă dă o imagine de câștigători de alegeri, nu știu ce ar putea face”, a susținut Grindeanu, la DIGI 24, întrebat ce se va întâmpla dacă medicul Cătălin Cîrstoiu, candidatul alianței pentru Primăria generală a Capitalei nu va câștiga alegerile din 9 iunie, ce se va întâmpla.

Prim-vicepreședintele PSD crede că alianța va lua peste 50% la alegerile europarlamentare, și că în ce privește consiliile județene, harta țării, cu excepția a patru județe, după 9 iunie, va fi colorată în culorile politice ale alianței PSD-PNL.

„Eu am convingerea că vom lua chiar bine peste 50% la europarlamentare, că toate consiliile județene vor fi PSD și PNL, mai puțin Harghita, Covasna, unde e normal să fie UDMR-ul, fiind o populație de etnie maghiară, și votând UDMR-ul, au patru în acest moment: Harghita, Covasna, Satu Mare și Mureș. Nu va exista un alt președinte județean, de altă culoare politică. De asemenea, în toate sectoarele din București vor fi câștigate de reprezentanții PSD sau PNL. Eu am mai trăit în 2012 acel val și l-am trăit de pe partea valului USL. Nici atunci, USL-ul de exemplu n-a câștigat Aradul, n-a câștigat Clujul, n-a câștigat Alba, ca să dau câteva exemple. Nici nu e normal, e o democrație, spun în general. E bine să existe, tot timpul, și alți primari de alte culori politice. V-am spus ceea ce cred și am convingerea aceasta că cel puțin ceea ce înseamnă Consilii Județene, primării de mari municipii, toate vor fi PSD-PNL”, a spus Sorin Grindeanu, după ce a fost întrebat dacă în cazul în care alianța ia peste 50% la alegerile europarlamentare dar pierde alegerile la PMB, PSD va mai face planuri să meargă și la celelalte scrutinuri alături de PNL.