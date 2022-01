O australiancă care poate vedea lumea în 100 de milioane de culori are un copil cu daltonism

Concetta Antico este un tetracromat, ceea ce înseamnă că are un al patrulea receptor de culoare în retină, în comparaţie cu cei trei standard pe care îi au majoritatea oamenilor. Şi în timp ce aceia dintre noi care au trei dintre aceşti receptori – numiţi celule conice – avem capacitatea de a distinge aproximativ un milion de culori diferite, tetracromaţii văd aproximativ 100 de milioane, conform The Guardian

Până acum 10 ani, spune Antico, „nu ştiam că nu văd lumea aşa cum o fac ceilalţi oameni. Pentru mine, lumea era cu adevărat foarte colorată. Este ca şi cum nu ştii că eşti o zebră decât dacă nu eşti o zebră”, a declarat ea.

Copilăria petrecută în Sydney, a fost întotdeauna „puţin ieşită din tipare”, supne ea.

Îşi vopsea părul în culori strălucitoare, iar în dormitor îşi alesese un covor verde-smarald, perdele negre şi cearşafuri verde-lămâie. Fascinată de natură, deseori îşi petrecea întreaga zi în apropierea unui teren de golf nu departe de casa ei.

„Întotdeauna am simţit că trăiesc într-o lume magică. Ştiu că aşa spun copiii, dar pentru mine, era ca şi cum totul era hiper-minunat, hiper-diferit. Am explorat mereu natura, şi am încercat să văd subtilităţile, pentru că vedeam mult mai multe detalii în toate. Altcineva ar putea să se uite la o frunză sau la o petală a unei flori, dar pentru mine, era ca o constrângere de a înţelege cu adevărat, de a vedea cu adevărat şi, uneori, de a petrece mult timp cu ea. Şi am vrut doar să pictez şi să portretizez tot ceea ce vedeam”, spune Concetta Antico.

Faptul că are o vedere ieşită din comun îi aduce o fericire enormă: „Sunt sigură că oamenii cred că sunt drogată tot timpul, dar în realitate sunt doar drogată de viaţă şi de frumuseţea care ne înconjoară. De multe ori mă gândesc, cum poţi fi nefericită în această lume? Du-te şi stai într-un parc. Uită-te la un tufiş sau la un copac. Nu poţi să nu apreciezi cât de magnific este”, spune Antico.

După ce a terminat universitatea, Antico s-a mutat în Statele Unite, unde a devenit artistă şi profesoară de artă în San Diego, dezvoltându-şi stilul unic de peisaje colorate, cu floră şi faună.

Cum a aflat că are tetracromaţie

Diagnosticul ei a venit abia în 2012, când unul dintre studenţii ei, un neurolog, ia trimis prin e-mail o lucrare ştiinţifică despre tetracromaţie, speculând că asta ar putea fi ceea ce căuta ea.

Cu câteva luni înainte, Antico descoperise că fiica ei este daltonistă. „I-am spus că este bine, că este doar diferită şi specială şi uimitoare şi că oricum o voi învăţa cum să vadă culorile”, a povestit femeia.

Şi când a deschis articolul, una dintre primele lucruri pe care le-a citit, a văzut că femeile care au această mutaţie genetică riscă să dea naştere unui descendent de sex feminin daltonist.

Potrivit dr. Kimberly Jameson, un cercetător de la Universitatea din California care a studiat cazul lui Antico, simplul fapt de a avea gena - pe care o au aproximativ 15% dintre femei - nu este de unul suficient pentru a fi tetracromat, dar este o condiţie necesară.

„În cazul Concettei, un lucrul pe care îl credem este că pentru că ea pictează în mod continuu de la vârsta de 7 ani, şi-a valorificat cu adevărat acest potenţial suplimentar şi l-a folosit. Aşa funcţionează genetica: îţi oferă potenţialul de a face lucruri şi dacă mediul îţi cere să faci acel lucru, atunci genele intervin”, a mai spus cercetătorul.

Acum, stabilită în Byron Bay, Antico predă mai puţin şi pictează mai mult.

„Voi continua să-mi pictez păsările, animalele, copacii. Vreau să descriu ceea ce văd în natură, pentru că, într-un fel, aceasta este o fereastră către lucruri pe care alţi oameni nu le văd cu adevărat”, a mai spus ea.