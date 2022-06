De ce a inventat un chirurg implanturi mamare cu tricolorul Rusiei - VIDEO

Chirurgul plastician Evghenii Dobreikin spune că iubitoarele de patrie au primit ceva mai mult decât un simplu autocolant pe maşină sau un tatuaj pe umăr. Doctorul şi-a explicat decizia dar şi caracteristicile silicoanelor „patriotice”.

„Implanturile sunt la fel ca cele obişnuite, umplute cu silicon. Dar doar uitaţi-vă la aceste modele exclusive! M-am gândit la două modele, unul cu tricolorul nostru şi altul cu celebrul camuflaj”, a spus chirurgul.

Doctorul a mai spus că adevăratele iubitoare ale patriei vor alege acel model care le este mai aproape de inimă, la propriu şi la figurat.

„Este o decizie stilată pentru cei care îşi iubesc cu adevărat patria şi doresc să aibă ceva mai mult decât un abţibild pe maşină sau un tatuaj. Este un model experimental care este cu adevărat unic, absolut sigur şi pot să vă spun clar, a trecut încercările cu succes”, este prezentarea produsului.

Implanturile unice au şi fost încercate deja, iar una dintre doritoarele de steag lângă inimă, la propriu,

„Implanturile «sânul-stat» este ceea de ce am nevoie. Eu nu pot purta steagul mereu cu mine, uneori nici nu am unde să-mi pun paşaportul. Dar «sânul-stat» îmi permite să am steagul mereu şi să mă simt patrioată, chiar dacă nu am haine. Este o senzaţie fantastică, ştiind că steagul ţării tale este mereu cu tine, la propriu, la inimă”, a povestit prima clientă a impanturilor.