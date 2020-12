Ce presupune operaţia de lungire a picioarelor. Povestea unui tânăr care a „crescut” cu 10 centimetri

Procedura complexă nu este lipsită de risc, iar experţii în sănătate spun că unii pot rămâne cu probleme pe termen lung, scrie BBC

Sam Becker era cel mai înalt copil din liceul său în primul an de şcoală, dar până la sfârşitul liceului colegii săi îl lăsaseră în urmă. Devenise cel mai mic de înălţime. „Când am mers la facultate, am observat că sunt mai scund decât mulţi dintre băieţi şi chiar fete”, spune el. "Îţi afectează viaţa. Sincer, femeile nu se întâlnesc în general cu băieţi mai scunzi decât ele. Cel mai greu a fost că simţeam că nu voi putea găsi o soţie", poveste tânărul.

Sam, acum în vârstă de 30 de ani, din New York, spera în continuare că va mai putea creşte în înălţime, deşi ştia că ajunsese o persoană adultă, iar procesul de creştere se terminase. "Mereu am crezut că a fi înalt şi a avea succes sunt legate. Trebuia să vin cu propria mea soluţie."

"În cât timp voi putea merge după operaţie?"

Sam şi-a cercetat opţiunile, dar nu a fost convins de soluţiile temporare, cum ar fi talpa mai înaltă a pantofilor şi exerciţiile de întindere. Când a dat peste operaţia de alungire a picioarelor, a făcut o obsesie. După o conversaţie sinceră cu mama sa şi cântărind diferitele riscuri, el a decis că răspunsul la problemele sale se află pe masa de operaţie. A fost supus unei intervenţii chirurgicale în 2015, trecând de la 1,62 m la la 1,70 m.

"La prima mea consultaţie, medicul mi-a arătat foarte clar cât de dificilă va fi intervenţia chirurgicală. Eram îngrijorat de ceea ce aş putea face după ce am obţinut acei trei centimetri. Voi mai putea să merg pe jos? Voi mai putea a alerga? Când?", povesteşte bărbatul.

„După operaţie, făceam terapie fizică, de trei sau patru ori pe săptămână, timp de câteva ore în fiecare zi. Am făcut asta timp de şase luni. A fost o experienţă uimitoare. Este un fel de nebunie. Ai picioare noi şi înveţi să mergi din nou. Este văzută ca o intervenţie chirurgicală estetică, dar am făcut-o mult mai pentru sănătatea mea mentală", a conchis Sam.

Procedură dureroasă şi costisitoare

Operaţia de alungire a picioarelor este disponibilă în mai multe ţări, unii pacienţi putând să îşi crească înălţimea cu până la 13 cm. BBC a vorbit cu clinicile din întreaga lume despre frecvenţa cu care se efectuează operaţia, astfel că numărul persoanelor care cer o astfel de intervenţie variază.

La centrele specializate din SUA, Germania şi Coreea de Sud procedura se desfăşoară de 100 şi până la 200 de ori pe an. În Spania, India, Turcia şi Italia, se efectuează între 20 şi 40 de operaţii pe an. În Marea Britanie cifra este uşor mai mică ,de aproximativ 15 ori pe an. Aproape fiecare clinică cu care a vorbit BBC a observat o creştere de la an la an.

În Marea Britanie, taxa ajunge până la 50.000 de lire sterline, în timp ce în SUA preţul variază de la 56.000 de lire sterline până la 210.000 de lire sterline (75.000 dolari - 280.000 de dolari).

Operaţia este lungă, costisitoare şi dureroasă. Tehnica a fost iniţiată de Gavril Ilizarov, un medic sovietic care trata soldaţii răniţi care se întorceau din al doilea război mondial. Şi în timp ce operaţia a evoluat în ultimii 70 de ani, multe dintre principii rămân aceleaşi.

O gaură este realizată în oasele picioarelor, care sunt apoi sparte în două. O tijă metalică este montată chirurgical în interior şi menţinută în poziţie de mai multe şuruburi. Tija este apoi prelungită încet cu până la 1 mm în fiecare zi, extinzându-se până când pacientul atinge înălţimea dorită şi oasele lor se pot vindeca împreună.

Pacientul necesită apoi câteva luni de reabilitare zilnică pentru a-şi recăpăta mobilitatea. Procesul este plin de riscuri de complicaţii, de la leziuni nervoase şi cheaguri de sânge până la posibilitatea ca oasele să nu se contopească.