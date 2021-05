Zidane, scrisoare explozivă: Acuze grave ale francezului la plecarea de la Real Madrid

Zinedine Zidane pleacă de la Real Madrid la capătul unei stagiuni în care echipa n-a câştigat niciun trofeu! Ceea ce reprezintă o contraperformanţă uriaşă pentru un club de talia Realului.

De fapt, a doua şedere a francezului pe banca „galacticilor“ a adus doar două trofee în vitrină, ambele luate în 2019-2020: titlul şi Supercupa Spaniei. Per total, în al doilea mandat, tehnicianul de 48 de ani a avut un procentaj de 60,5% al meciurilor câştigate (69 de victorii, 25 de egaluri, 20 de înfrângeri), mult sub cel de 70,4% pe care l-a înregistrat în primul mandat (105 victorii, 28 de egaluri, 16 înfrângeri).

Având în vedere aceste detalii, încă de la mijlocul sezonului recent încheiat era tot mai clar că Zidane va părăsi Realul. Ceea ce s-a şi întâmplat, spre sfârşitul săptămânii trecute, după cum „Adevărul“ a scris aici . Acum, după ce şi-a oficializat despărţirea de clubul pentru care a şi jucat, între 2001 şi 2006, „Zizou“ a avut o scrisoare deschisă pentru suporteri în care a arătat cu degetul spre preşedintele Florentino Perez. Gsp.ro a redat, integral, textul redactat şi publicat de tehnicianul francez.

Ce a scris Zinedine Zidane?

*Când am acceptat să antrenez, din nou, Real Madrid, după o pauză de 8 luni, am făcut-o pentru că preşedintele Florentino Perez mi-a cerut-o şi, desigur, pentru că voi mi-o cereaţi în fiecare zi. Am petrecut 20 de ani la Madrid şi a fost cel mai frumos lucru care s-a întâmplat în viaţa mea. Asta i-o datorez lui Florentino Perez, care a pariat pe mine în 2011, care a luptat pentru mine când unii erau împotriva mea. Îi voi fi mereu recunoscător.

*Acum, am decis să plec şi vreau să vă explic motivele. Plec, dar nu fug din barcă şi nici nu sunt sătul de antrenorat. Plec pentru că simt că acest club nu-mi dă încrederea de care am nevoie, nu-mi oferă sprijinul pentru a construi ceva pe termen mediu şi lung. Ştiu că la un club ca Real Madrid trebuie să pleci când nu câştigi, dar s-a uitat ceva foarte important. S-a uitat tot ce am construit, zi de zi, ce am adus în relaţia cu jucătorii şi cu cele 150 de persoane care lucrează în jurul echipei.

*Sunt în învingător şi mă aflam aici pentru a câştiga trofee, dar am senzaţia că aceste lucruri n-au fost apreciate. Ba chiar mi-au fost reproşate. Mi-ar fi plăcut ca relaţia din ultimele luni cu preşedintele şi cu clubul să fie diferită faţă de cea a altor antrenori. Nu cer tratament preferenţial, ci doar ţinere de minte.

*Viaţa unui antrenor pe banca unui mare club e de doi ani. Ca să dureze mai mult, relaţiile interumane sunt esenţiale, mai importate decât banii. Mă durea când citeam în presă, după o înfrângere, că voi fi demis dacă nu voi câştiga următorul meci. Aceste mesaje, date intenţionat către presă, provocau reacţii negative în lot, provocau incertitudini şi neînţelegeri. Noroc că aveam nişte băieţi minunaţi, care erau alături de mine şi mă salvau prin victorii. Ei credeau în mine şi ştiau că eu cred în ei. Nu sunt cel mai bun antrenor din lume, dar sunt capabil să le dau jucătorilor forţa şi încrederea de care au nevoie, Vă asigur că am dat 100% pentru club.

*Dragi fani, voi fi mereu unul dintre voi. Hai, Madrid!