VIDEO Scene şocante la Londra! Doi dintre fotbaliştii lui Arsenal, atacanţi cu arme în plină stradă

Potrivit Daily Mail, cei doi jucători se aflau într-o maşină Mercedes G Class 4x4, în nordul Londrei, când au fost atacaţi de o bandă de persoane pe scutere, înarmate cu cuţite, probabil cu scopul de a-i jefui. Ozil era la volan şi a fost ameninţat de atacatori.

Bosniacul, supranumit "tancul" de suporteri, a ieşit din maşină şi a încercat să-i opună rezistenţă unuia dintre membrii bandei, care avea faţa acoperită cu o cagulă, în timp ce germanul a lăsat maşina pe stradă, cu uşa deschisă şi a fugit "îngrozit" într-un restaurant turcesc din apropiere.

Angajaţii restaurantului au ieşit în apărarea lui Kolasinac, iar atacatorii au fugit. Jucătorii nu au fost răniţi în urma acestui incident. Poliţia a sosit la faţa locului şi a blocat strada pe care a avut loc atacul.

Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw