VIDEO Maradona şi legăturile sale cu România: Hagi l-a făcut să plângă, Ion Marin l-a umilit

Diego Maradona s-a născut argentinian, însă a murit ca un cetăţean al lumii întregi. De aceea, moartea sa a îndurerat nu doar Argentina, ci toată planeta.

Numele lui Maradona stârnea o senzaţie de admiraţie, fie că era rostit în Emirate, Iran, Camerun, Statele Unite, Australia sau Brazilia. Puţini oameni au reuşit să marcheze atât de puternic istoria sportului din care au făcut parte, precum Maradona.

Dacă toată planeta l-a iubit pe Diego, în schimb, acesta a avut, cu siguranţă, nişte ţări pe „lista sa neagră“. Iar acolo s-a aflat şi România, pentru simplul motiv că toate interacţiunile argentinianului cu fotbalul românesc i-au adus neplăceri.

Rotariu l-a „rupt“ în 1990

La Mondialul din 1990, meciul România - Argentina din faza grupelor i-a adus faţă în faţă pe adevăratul Maradona şi pe cel supranumit „Maradona din Carpaţi“, Gheorghe Hagi. De aici, şi celebra imagine de mai jos cu cei doi „zei“ întreţinându-se amical.

Acel meci, ultimul din grupa B pentru cele două naţionale, s-a încheiat egal, scor 1-1. Monzón a deschis scorul pentru sud-americani (62), iar Balint a egalat (68). În urma rezultatului, ambele echipe s-au calificat în optimi: România de pe 2, iar Argentina ca cea mai bună formaţie de pe locul 3, seria fiind câştigată de Camerun.

Maradona a fost căpitanul Argentinei şi integralist contra României, însă, marcat strâns de Iosif Rotariu, abia dacă a mişcat. Peste ani, a şi rememorat acel meci, admiţând că i-a lăsat un gust amar: „România avea o echipă foarte bună, cu Hagi, Lăcătuş, Popescu. Meciul a fost dur, cu puţin fotbal. Aproape de finalul primei părţi, numărul 5 din echipa lor (n.r. - Iosif Rotariu) m-a accidentat la gleznă. Am rămas pe teren tot meciul, dar în repriza secundă am jucat cu infiltraţii. Nu mi-a ieşit jocul, dar nici n-aş fi vrut să ies de pe teren“.

Maradona, doborât după un duel cu Iosif Rotariu (stânga)

La acel Mondial din 1990, deşi a ieşit chinuit din grupă, Argentina a avansat până în finală, unde a fost învinsă de Germania, scor 0-1.

România, în schimb, a fost eliminată în optimi, după 0-0 cu Irlanda, partida fiind decisă de loviturile de departajare, scor 5-4.

Lacrimi din tribunele arenei „Rose Bowl“

Mondialul din 1994 a fost un coşmar pentru Maradona şi s-a încheiat din cauza României! Şi asta după ce totul începuse superb pentru Argentina. Cu Maradona în echipă, sud-americanii au rezolvat calificarea în optimi, după primele două partide din grupa D: 4-0 cu Grecia şi 2-1 cu Nigeria. În primul meci, Diego a şi marcat pentru 4-0, celebrându-şi reuşita cu acel gest memorabil, mergând spre o cameră aflată pe marginea gazonului, după cum se poate vedea mai jos:

A fost însă ultimul moment de bucurie trăit de „El Pibe D'Oro“ în America. După partida cu Nigeria, testul său antidoping a furnizat un rezultat pozitiv, iar Maradona, deşi s-a jurat că nu s-a dopat, a fost exclus din turneu.

Fără Maradona, Argentina a devenit ciuca bătăilor! Mai întâi, a pierdut ultimul meci din grupă, 0-2 cu Bulgaria. Apoi, pe „Rose Bowl“ din Pasadena a devenit victima celui mai bun meci făcut vreodată de naţionala României.

Dumitrescu (11, 18) şi Hagi (58) au anulat reuşitele semnate de Batistuta (16-penalty) şi de Balbo (75), iar Argentina a părăsit turneul final, sub privirile lui Maradona, care a fost suprins de camere, în timp ce lăcrima, în tribunele stadionului „Rose Bowl“.

S-a interesat cine e Ion Marin şi de unde e

Anii au trecut, iar Maradona n-a scăpat de coşmarul numit România nici ca antrenor! În 2011, pe când era pe banca celor de la Al-Wasl Dubai, el a dat de Ion Marin, numit de cinci zile la o formaţie în derivă, Dubai Club.

Cei doi antrenori s-au întâlnit în Cupa „Etisalat“ şi toată lumea se aştepta la o victorie clară a trupei pregătite de Maradona, mai ales că Dubai Club fusese ciuca bătăilor, până la acel meci. Scorul a fost egal, 0-0 până în minutul 58, după care Camara (58), Mohammad (71), Feindouno (77), Al-Dawoudi (89) şi din nou Camara (90+1) au distrus echipa lui Maradona, învinsă cu 5-0!

După meci, argentinianul, mai întâi, le-a cerut scuze suporterilor. Apoi, s-a interesat cine e Ion Marin şi din ce ţară a venit! De altfel, „Săpăligă“ a şi povestit cum a decurs întâlnirea sa cu legendarul argentinian, după meci: „Mi-a zis: <<M-ai omorât! Nu credeam că echipa ta e capabilă de aşa ceva>>. M-a mai întrebat unde am antrenat, i-am spus că am o experienţă în lumea arabă, i-am zis şi de Dinamo. Nu-i venea să creadă, tot mă întreba de Italia, de Spania, dacă am pregătit pe cineva acolo. La despărţire, mi-a zis: <<You're great!>> (n.r. - Eşti mare!)“.

Din păcate pentru Diego, Ion Marin n-a fost ultimul antrenor român care l-a învins. Tot în acel sezon şi, din nou, în Cupa „Etisalat“, echipa sa, Al-Wasl Dubai, a fost bătută şi de Al-Ain, cu Olăroiu pe bancă şi cu Rădoi pe teren toate cele 90 de minute.

