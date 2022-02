Vara - alergare, iarna - schi fond. Povestea lui Paul Pepene, participant de 4 ori la Jocurile Olimpice de iarnă

Paul Pepene, purtătorul de drapel al României la Beijing, a obţinut locul 28 în proba de skiatlon, 15 kilometri clasic şi 15 kilometri liber, din cadrul Jocurilor Olimpice, fiind cronometrat cu timpul de o oră, 22 de minute, 44 de secunde şi 4 zecimi, la puţin peste 6 minute de rusul Alexander Bolshunov, care a luat medalia de aur. O a doua intrare în top 30 olimpic pentru cel mai bun schior român, după ce acum patru ani, în Coreea de Sud, a sosit pe locul 24. Pepene va împlini 34 de ani în mai, până acum participând la 4 ediţii ale Jocurilor Olimpice de iarnă. „La skiatlon sunt cele mai bune poziţii ale mele, am mers mereu mai bine pe anduranţă decât pe sprint”, explica Pepene. Chiar dacă mănâncă schi fond pe pâine, braşoveanul născut la Măgura a început sportul făcând şi biatlon. Despre sportul cu arma povesteşte cu umor: „Am făcut şi biatlon la început, cred că am fost la două concursuri, trăgeam cu alice, nu ajunsesem să folosesc cartuşe. La ultimul concurs la care am fost am ieşit campion, dar n-am luat nicio ţintă, am ratat tot. Aveam o puşcă, vai de ea, se rupea în două. După ce băgam alicea şi întindeam puşca, pleca alicea direct, nici nu mai apucam să pun arma la ochi”.

Dar cum a început Pepene? „Era o profă care făcea sport cu copiii seara, dimineaţa se ducea la uzina de armament. Aveam parcă 10 ani. Prin 2002, antrenoarea a plecat în Italia şi ne-a părăsit. În 2005 am fost la Festivalul Olimpic al Tineretului European, am intrat în lot, şi de acolo pot să spun că a început performanţa”, ne-a spus braşoveanul.





Printre cei mai buni alergători montani





Paul Pepene este şi un alergător montan rapid, puternic, care la coborâre devine o „rachetă”. „La vale nu trebuie să stai încordat, trebuie să-ţi dai drumul şi să accelerezi”, ne-a spus schiorul. Sportivul din Măgura a început să participe la competiţiile de alergare montană acum aproape 8 ani, câştigând cel puţin o dată concursurile la care a luat startul. „Eu nu mă pregătesc special pentru asta, e un hobby. La concursuri ajung fără să trag să prind nu ştiu ce vârf de formă la nu ştiu ce dată, pe mine mă interesează cu adevărat schiul fond şi atât”, spune Paul, care are recordul personal pe distanţa de 5 kilometri de 17 minute. Cu perioade în care face şi 3 antrenamente pe zi, alergarea este introdusă în „meniu” doar vara, când pe lângă pregătirea pe role sunt şi 3-4 antrenamente de alergare pe săptămână. „Adun între 7.000 şi 8.000 de kilometri pe an, schi şi alergare”, a declarat Paul, care a adăugat şi cum ar trebui să arate profilul perfect al unui traseu: „Cu cât sunt mai multă urcare şi mai multă coborâre, cu atât mai bine, platul nu îmi place deloc”.





Primul campion mondial la schi fond





Paul Pepene este primul campion mondial la schi fond pe care l-a avut România, titlul câştigat la categoria U23, în 2010. Performanţa de la Hinterzarten a fost obţinută tot la skiatlon, probă care i se potriveşte ca o mănuşă braşoveanului. Sportivul născut lângă Zărneşti este şi printre cei mai buni sportivi din lume la schi role, varianta de vară a schiului fond, a devenit vice-campion mondial, după o cursă de 11,3 kilometri disputată în Germania, pe care a terminat-o la 9 secunde în spatele câştigătorului, italianul Sergio Bonaldi. „A fost prima medalie a României în acest sport”, declara antrenorul Daniel Borca.





Paul Pepene, la Jocurile Olimpice





2022, Beijing

Locul 28, skiatlon





2018, PyeongChang

Locul 24, skiatlon

Locul 37, 15 km

Locul 18, sprint liber echipe





2014, Sochi

Locul 48, skiatlon

Locul 65, 1.5 km sprint individual

Locul 21, sprint clasic echipe





2010, Vancouver

Locul 29, 30 km urmărire

Locul 37, 15 km

Locul 17, sprint liber echipe