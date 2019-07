Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport încurajează fetele să se apuce de antrenorat

Aceasta este o condiţie obligatorie pentru primirea licenţei de a evolua în Liga 1. În toată Europa, doar 65 de femei deţin o licenţă UEFA Pro, în timp ce 9387 de bărbaţi au această licenţă.În această săptămână, la Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport (U.N.E.F.S) Bucureşti a avut loc un proiect european ”ProCall - dezvoltarea nivelului profesional al antrenoarelor de fotbal feminin”.Scopul proiectului “INCREASING THE PROFESSIONAL LEVEL OF COACHES IN WOMEN’S FOOTBALL” (ProCALL) este de a promova educaţia în şi prin sport, cu accent special pe dezvoltarea competenţelor. Coaching-ul ȋn fotbalul feminin continuă să fie dominat de antrenori de sex masculin (aproximativ 80% din antrenori sunt bărbaţi). Prin proiectul ProCall se doreşte creşterea numărului de antrenoare calificate UEFA în fotbalul feminin din ţările participante, dar şi dezvoltarea abilităţilor profesionale ale tuturor antrenorilor de sex masculin care lucrează în fotbalul feminin. Alături de UNEFS, la acest proiect, care a avut loc în perioada 28-30 iunie în Capitală au participat mai mulţi membri ai Confederaţiei Portugheze a Asociaţiilor de Antrenori, ai Centrului Naţional Sportiv pentru Educaţie din Italia, dar şi din partea Asociaţiei Clubului Sportiv Dream Team din România.Încurajarea fetelor tinere să joace la nivel de performanţă este esenţială atât pentru creşterea numărul de antrenoare, pentru dezvoltarea abilităţilor profesionale ale tuturor antrenorilor care lucrează în acaestă zonă, cât şi pentru sustenabilitate. Printre subiectele abordate de către proiectul ProCall s-au numărat şi următoarele:• Sprijinirea publicului feminin pentru sportul de bază; în sportul de bază accesul liber la activităţile sportive poate fi garantat numai prin implicarea publică puternică pe care vom încerca să o obţinem în timpul proiectului nostru.• Sisteme de licenţiere pentru cluburi: promovarea şi încurajarea utilizării sistemelor de licenţiere la nivel naţional.• Media: prin acest proiect dorim să promovăm sectorul sportiv pentru femei în special şi să asigurăm accesul larg al cetăţenilor la emisiunile de evenimente sportive ale femeilor.• Promovarea accesului femeilor la poziţii de conducere în sport şi includerea sportului în baza de date în acest sens.

