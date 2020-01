Tomas Ryde, dezlănţuit în presa suedeză: Ce a povestit despre modul cum a fost tratat în România

Tomas Ryde a dat-o în bară atât la CSM Bucureşti, cât şi la naţionala României, însă e indignat de modul în care a fost tratat de lumea handbalului din ţară!

Ce-i drept, plecarea sa de la CSM s-a produs la cererea sa, el demisionând la 1 octombrie, nemulţumit fiind de existenţa unor restanţe financiare către jucătoare. În schimb, îndepărtarea sa de la naţională s-a produs, de curând, după ce tricolorele s-au clasat pe un dezamăgitor loc 12 la Mondialul găzduit, în decembrie, de Japonia.

Dacă imediat după şedinţa în care s-a decis soarta sa, Ryde n-a făcut nicio declaraţie în presa din România, în schimb, acum s-a dezlănţuit, făcând o serie de dezvăluiri pentru site-ul suedez, handbollskanalen.se, după cum a informat Digi Sport.

Ce a spus Tomas Ryde despre şedinţa care a dus la demiterea sa de la naţională?

*La un momnt dat, m-am ridicat, deoarece Adi Vasile (n.r. - secund în naţionala Muntenegrului, care se află în grupa preolimpică, alături de România) trebuia să părăsească încăperea, fiind din echipa viitorului adversar. Unii din sală au zis că Adi poate să rămână, însă Alexandru Dedu (n.r. - preşedinte Federaţia Română de Handbal) a fost de acord cu mine şi i-a cerut lui Adi să plece.

*Am venit cu Raportul de la Campionatul Mondial, pe care l-am dat tuturor antrenorilor şi liderilor federaţiei. Am întrebat daca l-au citit, n-au făcut-o. Aşadar, Cristina Varzaru a trebuit să citească rezumatul de trei pagini.

*Textul a descris puţin ce s-a întamplat la Campionatul Mondial, schimbările din componenţa echipei şi cum am crezut că vom merge mai departe cu echipa naţională.

*Înainte de a discuta despre viitor, criticile au început să se înteţească. Bogdan Burcea (n.r. - antreor SCM Craiova) a susţinut că am jucat defensiv în mai multe meciuri. Apoi, a început să mă critice Tadici. Că nu vorbesc şi limba română, că am fost prea liniştit.

*A urmat apoi o expunere de şapte minute, că sunt suedez şi că am pierdut cu Suedia, s-a spus că i-am oferit un loc în turneul preolimpic. Apoi, Bogdan Burcea a ridicat mâna şi a sugerat că România trebuie să schimbe antrenorul. A propus un vot, în care 11 dintre antrenori trebuiau să-şi exprime opţiunile. Şapte persoane au votat ca eu să plec.

*Am fost condamnat, dar n-am spus nimic. Le-am transmis doar „Noroc în viitor, ştiţi ce responsabilitate aveţi. Asiguraţi-vă că bateţi Muntenegru!“. Am zâmbit, am dat mana cu preşedintele Dedu şi apoi am părăsit încaperea şi am plecat cu un Uber la aeroport.

*La scurt timp dupa întâlnire, în mass-media din Romania a apărut informaţia despre plecarea mea, un titlu a sugerat că eu as fi spus: „Nu veţi învinge Muntenegru!“. Mai târziu le-am scris jucatoarelor pe WhatsApp şi SMS şi le-am explicat că n-a fost adevărat şi că le doresc mult noroc.

*Tadici are contacte bune în presă şi cu ajutorul ei vrea să-şi recapete puterea şi influenţa asupra echipei naţionale. E vorba de politică. În Romania, handbalul si politicul sunt două lucruri foarte bine împletite.