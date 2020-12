Tadici, exploziv: „Plătim străine cu salarii nesimţite din bani publici. Neagu? Cel mai slab turneu din 2007!“

Cândva, luna decembrie era luna sărbătorii handbalului feminin în România, datorită rezultatelor foarte bune ale fetelor, în turneele finale.

Din păcate, mai nou, decembrie a devenit luna dezamăgirilor produse de tricolore! Iar asta pentru că, după un Mondial dezolant, anul trecut, în Japonia, în care fetele au terminat pe 12 (cea mai slabă clasare din 2011 încoace!), acum a venit şi un European în care, după eşecul categoric cu Olanda de aseară (24-35), România a încheiat competiţia pe 12! E cel mai slab rezultat al fetelor la un European! Precedenta contraperformanţă data din 1998, atunci când tricolorele au încheiat competiţia pe locul 11.



De obicei, prezent în mass-media, în analizele făcute pe parcursul diferitelor competiţii, Gheorghe Tadici (68 de ani) n-a avut acum nicio apariţie publică, pe durata Euro 2020. Contactat de „Adevărul“, a acceptat însă să vorbească, pe larg, despre parcursul fetelor în Danemarca.

„Adevărul“: Încă un turneu final dezamăgitor pentru România? Care credeţi că sunt cauzele?

Gheorghe Tadici: A fost un Campionat European pe care l-am abordat în condiţii speciale, din cauza acestei pandemii. Echipa noastră n-a avut nici măcar un meci, între Mondialul din 2019 şi acest turneu final. Pe când alte naţionale au avut şi trei, şase sau chiar şapte meciuri, între cele două turnee. E o problemă elementară că n-am avut niciun meci de pregătire. Era treaba federaţiei să se ocupe de acest aspect, nu treaba selecţionerului. Obligatoriu, ar fi trebuit să jucăm, între trei şi cinci meciuri, înainte de a debuta la Euro 2020. Apoi, pentru că s-au amânat Jocurile Olimpice, nici n-am putut face schimbul de generaţie care, de regulă, se produce după un ciclu olimpic. Deci, mari modificări în lot după Mondialul din Japonia n-am putut face.

Şi parcă am avut mai multe handbaliste ieşite din formă...

Am avut şi ghinionul numit COVID-19. Cu jucătoare care s-au îmbolnăvit fie înainte, fie pe parcursul turneului final. Iar echipa a şi fost plasată în carantină, imediat după ce a ajuns în Danemarca. Nici sistemul competiţional intern n-a fost unul adecvat pentru pregătirea jucătoarelor pentru un turneu final. Echipele au început antrenamentele în august, ca să joace în octombrie! Şi cu aceste turnee locale... De fapt, ce turnee? Că au fost cazuri în care o echipă a călătorit sute de kilometri, ca să joace un singur meci.

Condiţia fizică precară a fetelor şi-a pus amprenta pe evoluţia lor...

Practic, noi toate partidele le-am pierdut după minutul 40, 45. Mai puţin meciul cu Polonia, dar asta pentru că, în echipa lor, au fost nouă jucătoare care au ieşit din carantină, cu o săptămână înainte de turneul final. Polonezele jucau o repriză şi erau în genunchi în cealaltă.

Am şi abordat Euro 2020 cu un selecţioner care a debutat pe banca naţionalei la această competiţie...

Nu i-aş reproşa nimic lui Bogdan Burcea, care a pregătit acest European, într-o săptămână. Cu nişte jucătoare aflate sub potenţialul lor, din motivele pe care vi le-am spus. Burcea a făcut tot ce a depins de el. Pentru mine, România a făcut un mare pas înainte cu Burcea pe bancă, dacă facem comparaţia cu antrenorii străini de dinaintea lui, care luau şi o căruţă de bani. Poate că acest progres nu s-a văzut în rezultate, dar asta pentru că, aşa cum v-am spus, au fost alte probleme care au afectat naţionala. Şi ele nu ţin de Burcea.

Trebuie păstrat pentru turneul preolimpic din martie?

După părerea mea, obligatoriu! Din ce ştiu însă, contractul lui expiră la data de 30 decembrie. Aşa că e posibil să avem surpriza ca, în luna ianuarie, să-l vedem schimbat cu Adrian Vasile. Nu cred că e o coincidenţă că Muntenegru a renunţat la cuplul Per Johansson - Adrian Vasile, exact înainte de Campionatul European. Simt că există o legătură cu ce urmează să se întâmple pe banca României.

Să înţeleg că n-aţi fi de acord cu numirea lui Adrian Vasile în funcţia de selecţioner?

Eu n-am nicio problemă nici cu Adrian Vasile. Dar să nu uităm nişte lucruri: are un an de când e antrenor principal la CSM Bucureşti. Şi una e să fii antrenor la o echipă de club şi cu totul altceva să fii selecţioner. Repet, după părerea mea, rămânerea lui Bogdan Burcea în funcţie pentru turneul preolimpic e cea mai bună decizie.

Dincolo de numele selecţionerului, impresia generală e că, de câţiva ani, handbalul feminin din România e în declin. Sunteţi de acord?

Noi am ajuns să pregătim handbaliste pentru alte ţări. Aducem străine fără număr la echipele de campionat şi le plătim cu nişte salarii nesimţite! Din bani publici. Le dăm 5.000, 7.000, 12.000 sau chiar 17.000 de euro pe lună. CSM, de exemplu, are jucătoare de la patru, cinci naţionale pe care le plăteşte regeşte. Nu e OK! E un lucru dăunător pentru handbalul românesc. Jucătoarele noastre, după ce termină junioratul, 90% dintre ele se pierd! Pentru că n-au unde să joace.

Soluţia care ar fi?

Eu am mai spus treaba asta: trebuie să limităm numărul de jucătoare străine la maximum cinci pe foaia de meci. Iar pe teren să fie patru românce şi trei străine. Nu ca acum, când avem echipe care intră pe teren cu şapte străine! Cu strategia asta, în curând, vom avea probleme şi în ceea ce priveşte calificările la turneele finale de Campionat European şi Cupă Mondială!

1974 e anul în care Gheorghe Tadici şi-a început cariera de antrenor de handbal. A pregătit, pe rând, juniori (1974), junioare (1974-1978), senioare (din 1978 până în prezent).

„Neagu are carenţe la jocul colectiv! Nu face faza de apărare“

La cum arată acum echipa, aveţi speranţe în privinţa calificării la Jocurile Olimpice de la Tokyo?

Sigur. De ce nu? Noi la acest Campionat European am fost la 60-70 la sută din potenţialul nostru. Şi totuşi am avut 40-45 de minute bune cu Norvegia, pe care o vom întâlni, din nou, în martie. Doar că atunci vor reveni nişte jucătoare, precum Crina Pintea sau Laura Chiper, care acum au lipsit. Iar restul jucătoarelor vor avea mai multe meciuri în picioare, vor fi într-o formă fizică mai bună. Deci, vom fi mai bine pregătiţi pentru turneul preolimpic.

Plusuri la acest Euro au existat?

Portarii şi Lorena Ostase. În schimb, linia de 9 metri, sub aşteptări.

Cristina Neagu?

E o jucătoare foarte bună, cu o aruncare explozivă, cu un IQ foarte ridicat. Acum însă, în Danemarca, a făcut cel mai slab turneu final din 2007 încoace. Dar noi vorbim despre recordul ei, că a marcat peste 250 de goluri la Europene... În loc să vorbim despre coeficientul ei la acest Campionat European.

Părerea generală e că, de fapt, stăm în Cristina Neagu. Că dacă nu joacă ea bine, suntem „morţi“.

E o mare eroare! Neagu nu joacă singură. Pasele le primeşte de la cineva, spatele ei e ţinut de cineva. Repet: e o jucătoare foarte bună, dar ştie să-şi vândă marfa, ca să zic aşa. Are însă unele carenţe în privinţa jocului colectiv. Şi nici nu se implică suficient în faza de apărare. Ea, fie că a dat gol, fie că a ratat, fuge pe bancă. Să facă celelalte faza defensivă.

Aici nu trebuie să intervină şi antrenorul?

Care antrenor? Cel cu care lucrează de o săptămână? Sau antrenorii pe care i-a avut în toţi aceşti ani. Cu care a lucrat şi în România, dar şi în străinătate. Încă o dată, nu vreau să scrieţi că „Tadici sare la gâtul handbalului“. Dar după o viaţă dedicată acestui sport, văd nişte lucruri şi am dreptul să-mi spun părerea.





