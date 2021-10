Suntem prea mici pentru nemţi: Ce şi-a propus România pentru marele meci de vineri, la Hamburg

Socotelile sunt simple: în preliminariile Mondialului din 2022, zona europeană, doar ocupantele locurilor 1 din grupele de calificare obţin biletele pentru Qatar. Noi ţintim locul 2! Cel de baraj. Nu de azi, de ieri, ci de când s-au tras la sorţi grupele. Şi, în acest moment, când s-au scurs şase din cele zece etape, suntem pe 3. Adică, un loc care nu duce nicăieri.

Singura veste bună e că, într-adevăr, avem perspective realiste de a termina pe 2, după ultima rundă. Trist e că nici măcar nu îndrăznim să visăm la primul loc, singurul calificant la turneul final. Ceea ce reiese şi din discursul lui Mihai Stoichiţă (foto), şeful Comisiei Tehnice din cadrul Federaţiei Române de Fotbal. Invitat la Digi Sport, „Lippi“ a vorbit despre meciul cu Germania de mâine ca despre unul în care obiectivul nostru principal e să nu ne facem de râs! Mai mult, pentru a descrie ce îşi doreşte de la partida din Hamburg, Stoichiţă a dat exemplul amicalului cu Anglia, pierdut de tricolori cu 0-1, în luna iunie!

„Eu merg în Germania cu visul unei victorii! Dar sunt un om realist, revin cu picioarele pe pământ, iar la meciul cu Germania vreau să jucăm ca în meciul cu Anglia. Aia vreau să fie figura României, dar cu mai mult noroc. Mirel Rădoi o să gestioneze foarte atent meciurile cu Germania şi Armenia. Dacă mergi în Germania şi bagi cei mai în formă jucători, iar la final te bat ăia 1-0, vii aici cu jucătorii storşi de energie. Cu Armenia trebuie să câştigăm!“, a spus Stoichiţă.

Am avut capul plecat de la bun început

Declaraţia oferită acum de oficialul FRF nu reprezintă o noutate. De fapt, cam toţi oamenii din fotbalul românesc aşa au vorbit despre Germania, din momentul în care am nimerit alături de această naţională, de patru ori campioană mondială, în grupa J. Ceea ce demonstrează, încă o dată, că am ajuns atât de mici, încât nici nu îndrăznim să emitem pretenţii, nici măcar verbal!

Imediat după tragerea la sorţi din decembrie 2020, Basarab Panduru, fost internţional, a şi admis acest lucru: „E o performanţă dacă terminăm pe locul secund. Dacă vine vreunul şi spune că batem Germania, înseamnă că e plecat de acasă. Nu cred că o să fie uşor nici cu Macedonia de Nord, nici cu Armenia, nici cu Liechtenstein. Armenia nu e nici ea uşor de bătut“.

Iar Răzvan Lucescu (foto), fost selecţioner, a explicat în luna iunie motivele pentru care nu mai putem nici măcar visa la rezultate pozitive, când întâlnim naţionale de talia Germaniei. „Situaţia României nu e bună, ne lipseşte o mentalitate de luptă, respectul, n-avem personalităţi. Avem un campionat care se îndreaptă către anonimat, stadioanele, multe dintre ele, sunt mici, parcă te uiţi la Divizia C! Cluburile de tradiţie dispar! Parcă suntem nebuni! Sunt tot felul de interese meschine la mijloc. Echipele de club schimbă antrenori la 2-3 luni. Talente vom avea întotdeauna, dar n-avem acele personalităţi care să te asigure că te duci să câştigi oriunde“, a spus actualul antrenor al celor de la PAOK Salonic.

Într-adevăr, „finala“ noastră e cea de luni

Revenind la confruntarea cu Germania, pe hârtie, aceasta reprezintă ultima şansă a României de a ataca locul 1 în grupa J. Iar Macedonia de Nord, care a învins Germania, la Duisburg, în luna martie, scor 2-1, a arătat că nemţii nu sunt, totuşi, invincibili.

Dacă ne vom întoarce însă fără puncte de la Hamburg - am pierdut cu Germania, cu 0-1, la Bucureşti, în martie - , pentru noi urmează, într-adevăr, „finala“ pentru locul 2. Pentru că luni, pe Stadionul Steaua, vom întâlni Armenia. Care ne-a bătut, la Erevan, scor 3-2, dar care, între timp, a intrat în picaj. După un start de vis, cu 9 puncte strânse în primele trei partide din preliminarii, armenii n-au mai bătut pe nimeni, în confruntările din luna trecută: 0-0 cu Macedonia de Nord în deplasare, 0-6 pe terenul Germaniei şi 1-1 cu Liechtenstein acasă.

Echipa care va termina pe locul 2 în această serie va avea de jucat două meciuri de baraj pentru a obţine un loc la Mondialul din 2022.

2 înfrângeri are Germania, acasă, începând din 2019: 1-2 cu Macedonia de Nord în martie 2021 şi 2-4 cu Olanda în iunie 2019. În rest, a adunat opt victorii şi şapte remize.

Am câştigat ultima grupă acum 14 ani!

Faptul că nici nu ne gândim la locul 1 în grupa J a preliminariilor pentru CM 2022 nu e o întâmplare. De fapt, naţionala României n-a mai câştigat o grupă de calificare din 2007! Atunci, cu Piţurcă (foto) pe bancă, tricolorii au terminat pe locul 1, în preliminariile Euro 2008, într-o serie din care au mai făcut parte Olanda, Bulgaria, Belarus, Albania, Slovacia şi Luxemburg. Ulterior, am ratat locul 1 în toate preliminariile în care am participat, inclusiv în cele pentru Euro 2016, competiţie la care am ajuns de pe locul 2, după Irlanda de Nord!

Lotul României *Portari: Aioani (Farul), H. Moldovan (Rapid), Niţă (Sparta Praga), Vlad (FCSB); *Fundaşi: Bancu (CS U Craiova), Burcă (CFR), Chiricheş (Sassuolo), Cr. Manea (CFR), Nedelcearu (Crotone), Raţiu (Huesca), Rus (Fehervar), Toşca (Gaziantep); *Mijlocaşi: Albu (Rapid), Cicâldău (Galatasaray), Cordea (FCSB), I. Hagi (Rangers), R. Marin (Cagliari), Maxim (Gaziantep), Mihăilă (Parma), Mitriţă (PAOK), Moruţan (Galatasaray), Nedelcu (Fortuna Dusseldorf), Stanciu (Slavia Praga); *Atacanţi: Ivan (CS U Craiova), Keşeru (FCSB), Puşcaş (Reading).

CM 2022, preliminarii, grupa J Vineri, ora 21.45 Germania - România Islanda - Armenia Liechtenstein - Macedonia de Nord Clasament 1. Germania 6 5 0 1 17-2 15 2. Armenia 6 3 2 1 7-9 11 3. România 6 3 1 2 9-6 10 4. Macedonia de Nord 6 2 3 1 11-6 9 5. Islanda 6 1 1 4 6-14 4 6. Liechtenstein 6 0 1 5 2-15 1 *Se califică direct la turneul final câştigătoarea din fiecare grupă. Ocupantele locurilor secunde, zece la număr, alături de două naţionale venite din Liga Naţiunilor, vor merge la baraj. Aceste 12 echipe se vor lupta pentru ultimele 3 locuri disponibile pentru Europa la CM 2022.