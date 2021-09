Stare de alertă la Deva: COVID-19 face ravagii printre gimnaste! Fetele au fost retrase de la şcoală

În primul rând, Larisa Iordache (25 de ani) nu va fi inclusă în lotul care va merge în Asia. După ce a ratat participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo din cauza problemelor medicale, Larisa nu şi-a revenit nici acum.

Problema şi mai mare e că pe fondul creşterii numărului de cazuri de COVID-19, la centrul de pregătire de la Deva s-a format un focar. Potrivit Telekom Sport, care a vorbit cu Carmencita Constantin (preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică), în acest moment, avem mai multe sportive bolnave de COVID-19.

Ce a spus Carmencita Constantin?

*Sfiringu are COVID-19, Duţă are, Mara a fost izolată. I-am instruit pe toţi antrenorii să nu mai iasă din cămin decât la antrenament. Nimeni nu mai are voie să intre sala de pregătire fără mască. Am montat aparate de nebulizare, iar fetele sunt retrase de la şcoală momentan. Din păcate, nu e de joacă. COVID îşi face în continuare de cap.

*Vă daţi seama în ce situaţie sunt eu acum, în condiţiile în care trebuie să am foarte mare grijă ca niciun sportiv care va face deplasarea să nu contracteze acest virus. Am vorbit şi cu Marian Drăgulescu, care n-a avut COVID, dar e vaccinat. L-am rugat să fie foarte precaut atunci când e vorba de contactele cu alte persoane, să poarte mască, să aibă cât mai multă grijă de el. Aceeaşi situaţie e şi pentru antrenorul lui Ştefan Gall.