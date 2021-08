Stăm acasă? Salvăm vieţi? Nu şi când curg banii! US Open, cu premii istorice, a făcut pandemia uitată

Simona Halep a refuzat să joace la US Open 2020, dar tot s-a îmbolnăvit de COVID-19

În 2020, Simona Halep a refuzat să facă deplasarea în America, în septembrie, pentru US Open din cauza pandemiei. Pe finalul lunii octombrie, ea a fost diagnosticată cu COVID-19, stând acasă.

E un caz concret care ne explică, în mod clar, de ce la un an distanţă, deşi COVID-19 continuă să facă ravagii, ne-am întors la normalitate, în linii mari. Iar US Open 2021 e încă un exemplu, în acest sens. Concret, cine a fost apt din punct de vedere medical, s-a dus, la New York, pentru a evolua în ultimul Grand Slam al anului. Iar spre deosebire de anul trecut, când turneul a avut o atmosferă dezolantă, fără spectatori, de această dată, tribunele vor fi pline, neexistând vreo restricţie în privinţa capacităţii, începând cu meciurile din turul I.

Revenirea fanilor reprezintă un motiv de bucurie, nu doar pentru jucători, dar şi pentru organizatori. Fiindcă având arenele pline, ei vor încasa sume importante din vânzarea biletelor. Probabil, de aceea, US Open 2021 şi-a permis să pună la bătaie cel mai mare fond de premiere din istoria competiţiei: 57,5 milioane de dolari. Creşterea e de 7,6% faţă de ediţia din 2020.

La fel ca toate celelalte turnee organizate după pandemie însă, creşterea premiilor a fost posibilă după principiul „luăm de la bogaţi“. Altfel spus, sumele acordate pentru fazele finale ale întrecerii au fost micşorate, iar cele din calificări şi din primele runde s-au mărit considerabil. Încă de anul trecut, jucătorii de top şi-au dat acordul, în acest sens, din dorinţa de a-şi ajuta colegii din afara Top 100, care au fost afectaţi mult mai dur de pandemie.

Aşadar, la US Open 2021, campionii de la simplu vor primi 2,5 milioane de dolari fiecare. Prin comparaţie, anul trecut, jucătorii care s-au impus la Flushing Meadows, Naomi Osaka şi Dominic Thiem, au primit câte un cec în valoare de 3 milioane de dolari.

Au revenit calificările, dar fără spectatori

Anul trecut, US Open s-a desfăşurat fără tururi preliminare din dorinţa organizatorilor de a restrânge cât mai mult numărul participanţilor de teama COVID-ului. În acest an, calificările, câte trei tururi la feminin şi la masculin, au revenit cu câte 128 de jucători. Singura măsură sanitară a fost organizarea partidelor din această fază, fără spectatori, aceştia urmând să populeze tribunele, începând de luni, când sunt programate primele confruntări de pe tabloul principal.

Patricia Ţig s-a retras

Într-o primă fază, pe baza clasamentului WTA, România a avut cinci jucătoare acceptate direct pe tabloul principal. Din păcate, ulterior, Patricia Ţig (90 WTA) a fost nevoită să se retragă din cauza problemelor medicale de la spate. Astfel, România are patru sportive în turul I:

*Simona Halep (13 WTA)

*Sorana Cîrstea (38 WTA)

*Irina Begu (74 WTA)

*Ana Bogdan (106 WTA)

Ele şi-au aflat adversarele după tragerea la sorţi efectuată, joi seară, după cum Adevărul a scris aici.

